سلطنة عمان تفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % اعتبارا من أبريل

المصدر: أ ف ب

تفرض سلطنة عمان اعتبارا من أبريل ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات لتصبح الدولة الخليجية الرابعة التي تقر هذا الإجراء.

فبعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، أعلنت عمان في أكتوبر 2020 فرض هذه الضريبة.

وكتبت وزارة الاعلام في تغريدة "يبدأ في 16 أبريل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5%".

وستطبق هذه "الضريبة على الاستهلاك على كل السلع والخدمات المحلية والمستوردة باستثناء المعفاة منها" على ما جاء في التغريدة نفسها.

وأضافت أن قطاع النقل العام والخدمات الصحية والنظام التربوي والعقارات "وبعض النشاطات المالية" لن تكون مشمولة بهذه الضريبة.

وكانت السعودية والإمارات اللتان تشكلان 75% من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أول دولتين تعتمدان الضريبة على القيمة المضافة العام 2018، وتبعتهما البحرين في يناير.

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