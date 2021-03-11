مصر تعلن عن اكتشاف جديد للذهب في الصحراء

أعلنت مصر عن اكتشافات جديدة لخام الذهب في قطاعات بالصحراء الشرقية المصرية.

وكشفت شركة "ألتوس ستراتيجيز" عن تحقيق شركتها التابعة لـ "اخ جولد" عن اكتشافات جديدة لخام الذهب في قطاعات بالصحراء الشرقية المصرية.

وجاء الاكتشاف بعد فوز الشركة المصرية بحق التنقيب في تلك المنطقة الشهر الماضي، وأضافت الشركة في تصريح إلى بورصة لندن أنها تعتزم بدء التنقيب واستخراج الذهب قريبا.

كما أعلنت الشركة عن تحديد العديد من أهداف الذهب ذات الأولوية العالية من الاستشعار عن بعد في جميع مشاريعها التي تغطي 1،565 كيلومتر مربع في الصحراء الشرقية لمصر.

وتم منح المشاريع مؤخرا لشركة "اخ جولد" التابعة والمملوكة بالكامل بنسبة 100٪ للشركة الأم كجزء من جولة العطاءات الدولية التنافسية التي أجرتها الهيئة المصرية للموارد المعدنية.

وقال ستيفن بولتون، الرئيس التنفيذي لشركة التوس ستراتيجيز إنه "يسعدنا أن نعلن عن تحديد العديد من أهداف التنقيب عن الذهب ذات الأولوية العالية في جميع المشاريع الأربعة الممنوحة لنا مؤخرا".

وأضاف ستيفن، أن "فريق التوس اضطلع على برنامج الاستشعار عن بعد وحدد أكثر من 100 عمل تاريخي مفسر من الذهب الصخري الصلب، بما في ذلك ما لا يقل عن اثنين من معسكرات التعدين التاريخية الرئيسية، وأحد هذه المعسكرات في البكرية، حيث تشير التقارير التاريخية إلى أن أنشطة التعدين امتدت بشكل متقطع عبر منطقة كبيرة".

وتظهر بعض أعمال الذهب الصخري المفسرة بوضوح في صور الأقمار الصناعية، كمصفوفات من الحفر والخنادق، والتي يمكن أن يصل طولها إلى 375 مترا، بحسب صحيفة الوطن.

وبحسب البيان، فإن الشركة تقوم حاليا بتأسيس فريق فني في مصر بهدف التخطيط لبدء العمل الميداني وسيتم إطلاع المساهمين على هذه البرامج في وقت قريب.

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