سلطنة عمان ستخفض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 2021

المصدر: البيان الإلكتروني

أقر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، خلال ترؤسه اليوم اجتماع مجلس الوزراء بقصر حصن الشموخ العامر خطة للتحفيز الاقتصادي تحقيقا لمعلات نمو مرتفعة حسب ماهو مخطط له في رؤية عمان 2040. وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

واستعرض سلطان عمان، أوضاع الاقتصاد وماتعرض له خلال الفترة الماضية وتأثير الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع انتشار جائحة كورونا.

وأكد السلطان هيثم بن طارق، أن الخطة تشتمل على العديد من الحوافز والمبادرات من بينها حوافز متعلقة بتخفيض الضرائب والرسوم على الشركات التي ستباشر نشاطها خلال عام 2021 في قطاعات التنويع الاقتصادي وتخفيض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعامي 2020 و2021.

وستشمل أيضًا تخفيض القيمة الإيجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية حتى نهاية 2022 وحوافز خاصة ببيئة الأعمال والاستثمار من بينها تسهیل مزاولة الأعمال ومنح الإقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط وشروط محددة سيعلن عنها لاحقا بعد استكمال تدارسها من قبل مجلس الوزراء، إلى جانب حوافز تتعلق بسوق العمل لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين العمانيين.

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