بنك بحريني يتنازل عن رسوم القروض للعملاء المتلقين للتطعيم ضد كورونا

المصدر: المنامة – البيان

أعلن بنك بحريني التنازل عن رسوم القروض للعملاء الذين يتم تطعيمهم ضد جائحة كورونا (كوفيد 19)، وذلك ضمن أحدث مبادرة إقليمية تسعى إلى الاستجابة إلى التحديات التي أفرزتها الجائحة.

ويسعى مصرف السلام إلى تقديم حلول تمويلية من دون رسوم إدارية، بما في ذلك التسهيلات الشخصية والممتلكات بالإضافة إلى برنامج مزايا للإسكان الاجتماعي، حيث سيتسنى للعملاء الاستفادة من العرض الذي يقدمه البنك من خلال إبرازهم شهادة طبية رسمية أو تطبيق «كن واعياً» الخاص بالمملكة كتأكيد لحالتهم.

وقال محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف السلام: «نعتز بإطلاق «مبادرة السلام» التي تهدف لتشجيع كل أفراد المجتمع البحريني على تلقّي اللقاح المُضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك لتعزيز الوقاية الشخصية وحماية الآخرين، وبما يدعم المساعي الوطنية الهادفة لحفظ صحة وسلامة الجميع. ويسرنا جداً أن نمنح العملاء الأعزاء الحاصلين على اللقاح، إعفاءً من الرسوم الإدارية على جميع حلول التمويل المتوفرة، حيث تعكس هذه المبادرة مدى حرصنا على خدمتهم ودعمهم في مختلف الظروف».

وتم في دول مجلس التعاون الخليجي الإعلان عن عدد من المبادرات ضمن هذا الصدد، والتي تتضمن دروساً مخفضة للقيادة، والحصول على قهوة مجانية، ورحلات سيارات أجرة مجانية، كما أعلن سباق جائزة البحرين الكبرى الأسبوع الماضي أن أولئك الذين تم تطعيمهم أو الذين تعافوا من الفيروس سيكونون مؤهلين لشراء تذاكر افتتاح موسم الفورمولا 1 لهذا العام.

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