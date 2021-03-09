انخفاض تاريخي في سعر الذهب بمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت أسعار الذهب أمس فى مصر انخفاضًا غير مسبوق بعد أن انهارت أسعار الذهب عالميًا لتهبط أسفل 1700 دولار، ولم تستطع أن تصمد أسعار الذهب فوق ذلك السعر طويلاً، وما لبثت أن هبطت تحت ذلك السعر.

ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض على الأقل حتى بداية تعاملات الثلاثاء 9-3-2021.

وبلغ سعر الذهب أمس فى مصر عيار 24 يبلغ 852 جنيهًا مقابل 861 جنيهًا فى الصباح.

سعر الذهب عيار 21 فى مصر 745 جنيهًا مقابل 753 جنيهًا فى الصباح.

سعر جرام الذهب عيار 18 فى مصر اليوم 638 جنيهًا مقابل 645 جنيهًا فى الصباح.

سعر الجنيه الذهب فى مصر 5984 جنيهًا مقابل 6016 فى الصباح، وفق "المصري اليوم".

أسباب انخفاض أسعار الذهب عالميًا

يرجع سبب انخفاض أسعار الذهب عالميًا إلي إعلان مجلس النواب الأمريكي عن إقرار حزمة التحفيز الأمريكية التى دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن وخلال جلسة الثلاثاء 9-3-2021.

وتبلغ قيمة حزمة التحفيز 1.9 تريليون دولار لمنح مساعدات للأمريكيين لمواجهة ظروف فيروس كورونا المستجد، ويأمل الديمقراطيون اقرار حزمة التحفيز حتى يقوم الرئيس الأمريكي بتوقيعها قبل يوم الأحد المقبل وهو موعد انتهاء برنامج مساعدات البطالة.

ويمنح مشروع قانون التحفيز 300 دولار إعانة أسبوعية تستمر حتى يوم 6 سبتمبر، كما يمنح مساعدات فى دفع الإيجار، وتمويل لتوزيع لقاح كورونا وتوجيه الأموال إلي الحكومات المحلية فى أمريكا.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع أن تستمر أسعار الذهب اليوم وغدًا فى الانخفاض على الأقل حتى اجتماع مجلس النواب لإقرار حزمة التحفيز، ويستمر الانخفاض فى حال إقرار حزمة التحفيز كما هي دون أي تخفيض جوهري من قيمتها.

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