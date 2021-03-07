مصر تحصل على قرض دولي لدعم السكك الحديدية بقيمة 440 مليون دولار

المصدر: القاهرة - رويترز

قال البنك الدولي في بيان إنه وافق على قرض بقيمة 440 مليون دولار لتحديث أنظمة الإشارات وتحديث المسار بإجمالي 763 كيلومتراً من شبكة السكك الحديدية المصرية البالغ طولها 5000 كيلومتر.

وأضاف البنك أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر ستخصص 241 مليون دولار لتطوير المسار الذي يربط بين القاهرة والجيزة وبني سويف ضمن الشبكة، لتصل التكلفة الإجمالية إلى 681 مليون دولار.

وقال إن العوائق التي واجهتها الهيئة أظهرت أن هناك «هامشاً لتحسين أدائها، لا سيما في مجالات العمليات واسترداد التكاليف والصيانة وخدمة العملاء».

وتركز مصر بشدة على الاستثمار في النقل والبنية التحتية للتنمية الحضرية من خلال السعي للحصول على تمويل للتنمية للمساعدة في تمويل مشروعاتها.

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