مصر للطيران توقف رحلاتها إلى المغرب

المصدر: د ب ا

أعلنت شركة "مصر للطيران" اليوم الجمعة وقف رحلاتها الجوية إلى المملكة المغربية بداية من اليوم وحتى إشعار آخر.

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي أصدرته إن قرارها جاء بعد تعليق السلطات المغربية للرحلات مع مصر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان "بالإشارة إلى التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة بدولة المغرب في ضوء الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها للحد من انتشار فيروس كورونا، تُعلن مصر للطيران عن وقف رحلاتها الجوية بين القاهرة وكازابلانكا اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر".

وطلبت "مصر للطيران" من عملائها الذين لديهم حجوزات إلى كازابلانكا ضرورة مراجعة مركز اتصالات الشركة لتعديل حجوزاتهم.

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