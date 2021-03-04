النفط يرتفع 5 % بدعم تمديد محتمل لخفض الإنتاج السعودي

المصدر: بنجالور - رويترز

ارتفعت أسعار النفط نحو 5 % اليوم الخميس بفعل تمديد محتمل لتخفيضات الإنتاج الطوعية السعودية حتى نهاية أبريل، بينما يبحث وزراء أوبك وحلفاؤهم مستقبل تقليصات المعروض.

وبحلول الساعة 1557 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 3.04 دولارات بما يعادل 4.7 % إلى 67.11 دولاراً للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.84 دولار أو 4.6 % مسجلاً 64.12 دولاراً.

وبدأ وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها اجتماعاً في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش للبت في سياسة الإنتاج.

وقال مصدر في أوبك+ لرويترز اليوم إن السعودية تدرس تمديد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يومياً لمدة شهر واحد حتى نهاية أبريل.

وقال أولي هانسن، مدير إستراتيجية السلع الأولية في بنك ساكسو، «إذا كانت تلك هي النتيجة، فما أبعدها عن زيادة الإنتاج 1.5 مليون برميل يومياً التي كانت السوق تتوقعها قبل يومين فحسب، ولذا سيكون تغييراً يفضي إلى انتعاش الأسعار ولو في المدى القصير على الأقل».

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