190 % نمو أرباح بورصة الكويت في 2020

المصدر: الكويت- البيان

أعلنت بورصة الكويت عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2020، إذ حققت أداءً استثنائياً بأرباح صافية بلغت حوالي 28 مليون دينار كويتي، محققةً بذلك نسبة زيادة تفوق 190% مقارنة بأرباح عام 2019، والتي بلغت 9.6 ملايين دينار كويتي.

وأوضحت الشركة بأن إجمالي أصولها بلغ حوالي 104.2 ملايين دينار كويتي، أي بزيادة نسبتها 187.8% مقارنة بعام 2019 حيث بلغ إجمالي الأصول حينها 36.2 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 64.5% من 32.1 مليون دينار كويتي في عام 2019 إلى 52.8 مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2020.

وأعلنت الشركة زيادة إيرادات التشغيل إلى حوالي 22.2 مليون دينار كويتي، أي بنسبة بلغت 56.3% عن إيراداتها في عام 2019 التي بلغت آنذاك 14.2 مليون دينار. ذلك وبلغت قيمة ربحية السهم 128.5 فلساً، مقارنة بـ 47.8 فلساً في عام 2019، أي بزيادة نسبتها 169%.

وفي هذا السياق، أوصى مجلس الإدارة في الاجتماع الذي عقد أمس، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 40 فلساً للسهم الواحد (خاضعة لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة).

وقال حمد الحميضي، رئيس مجلس إدارة الشركة: جاء هذا الأداء نتيجة للتطوير والتحسين المستمرين في السوق، إذ أحرزنا تقدماً كبيراً في مسيرتنا لنكون بورصة أوراق مالية رائدة وبارزة في الشرق الأوسط، وسوق مال مصنف من قبل أبرز مؤشرات التصنيف العالمية.

ورغم الظروف الاستثنائية التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد، استمرت بورصة الكويت بسلسلة إنجازاتها البـارزة وواصلــت اســتراتيجيتها سـعياً لوضع سـوق المال الكويتي على خارطة الاسـتثمار كأحد أفضل الأسواق المالية في المنطقة، ومن الكيانات الحكومية التي تم خصخصتها بنجاح.

وقال محمد العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت: تواصل بورصة الكويت العمل على تطوير بنيتها التحتية وإطار العمل التشغيلي وتستمر بالتزامها لتحسين كفاءة وجاذبية وأداء السوق لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال من المستثمرين المحليين والدوليين.

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