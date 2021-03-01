السعودية تمنح المقيمين والمتسترين من السعوديين مهلة 6 أشهر لتصحيح أوضاعهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أن الفرصة سانحة الآن للمقيمين والمتسترين من السعوديين لتصحيح أوضاعهم، مع بدء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، التي تنتهي في 23 أغسطس 2021، لتستمر مدة 6 أشهر.

وأكد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي إن العمل بدأ بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي فرصة ثمينة للراغبين في التصحيح، وأدعوهم للاستفادة من مزاياها. وفقاً لصحيفة "عكاظ".

وأتيحت أمام المتسترين عدة خيارات لمكافحة التستر، إذ سيسمح للسعودي المتستر الاستمرار في النشاط بشرط إدخال شريك «سعودي أو غير سعودي برخصة استثمار»، وفي حال عدم رغبته مواصلة الاستمرار في التستر التجاري بإمكانه التصرف في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها.

أما المتستر عليه «غير السعودي» فبإمكانه الحصول على الإقامة المميزة، أو التقديم على الخروج النهائي، وسيخضع الحصول على ترخيص الاستثمار والإقامة المميزة لضرورة إتمام المتطلبات النظامية لوزارة الاستثمار ومركز الإقامة المميزة.

وشدد مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، على استحقاق المبلّغ مكافأة مالية في حال لم يكن المبلغ مدانا في الجريمة أو المخالفة محل البلاغ، وأن تكون المعلومات الواردة في البلاغ يصلح الاستناد إليها للبدء في إجراءات الضبط والتحقيق، وأن يكتسب الحكم أو القرار الصفة النهائية بثبوت الجريمة أو المخالفة، وتستوفي الوزارة الغرامة من مرتكب الجريمة أو المخالفة، على أن يراعى عند منح المكافأة المالية نوع وحجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وتعدد المبلّغين، وتوزع المكافأة المالية في حالة تعدد المبلّغين بالتساوي.

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