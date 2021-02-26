تراجع كبير في أسعار الذهب بمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، تراجعا كبيرا وصل لما يقرب من 15 جنيها.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر نحو 775 جنيها أمس، مقابل 790 جنيها أمس الأول، فيما سجل اليوم 782 جنيها.

وتراجع سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 662 جنيها مقابل 677 جنيها، كما تراجع سعر الغرام عيار 24 ليسجل نحو 888 جنيها مقابل 903 جنيهات، وانخفض الجنيه الذهب 120 جنيها ليصل إلى 6200 جنيه.

ويعد هذا الانخفاض هو أدنى مستوى يصل إليه الذهب منذ 5 أشهر، بحسب ما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية.

وعالميا انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لأدنى مستوى في أسبوع، وتتجه صوب ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي، إذ تدعم آفاق اقتصادية أكثر إشراقا ومخاوف بشأن التضخم عوائد الخزانة الأمريكية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز