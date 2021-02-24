وفاة أحمد زكي يماني

المصدر: (الرياض ـ أ ف ب)

توفي وزير النفط السعودي الأسبق أحمد زكي يماني عن 90 عاماً، وفق ما أعلنت قناة «الإخبارية» الحكومية أمس، ليسدَل الستار على مسيرة مهنية حافلة.

وتولّى يماني وزارة النفط السعودية بين عامي 1962 و1986. وهو ثاني وزير للنفط في السعودية وأول أمين عام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، ولعب دوراً قيادياً في الحظر النفطي عام 1973 لدفع الدول الغربية على إجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967.

إن يماني، ثاني وزير للنفط في المملكة، توفي في لندن وسيدفن في مكة. وولد يماني في مكة المكرمة عام 1930، وحصل على شهادة في الحقوق من جامعة القاهرة عام 1952، وأكمل دراساته العليا في جامعة نيويورك ثم جامعة هارفرد في الولايات المتحدة.

وبعد أربع سنوات من خروجه من وزارة النفط في 1986، أنشأ مركزاً لدراسات الطاقة في لندن.

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