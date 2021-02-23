"إم إس دي" تعين أشرف ملاك مديراً إدارياً لمنطقة الخليج

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إم إس دي، الشركة العالمية في مجال صناعة الأدوية، عن تعيين أشرف ملاك في منصب المدير الإداري للشركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم كُلّاً من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عُمان.

وكان ملاك قد شغل مؤخراً منصب المدير الإقليمي للعمليات التجارية لدى إم إس دي في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أسهم في تعزيز النمو السريع للسوق ودعم عملية التحول الرقمي، إلى جانب دوره المحوري في الارتقاء بإمكانات الشركة في مجالات استثمار تحليلات البيانات وتنفيذ الاستراتيجية التجارية الجديدة كلياً.

وقبل ذلك، شغل ملاك منصب المدير الإداري لدى شركة إم إس دي في السعودية، حيث أعاد رسم ملامح عمليات الشركة في المملكة وعزّز من فرص وصول المرضى إلى اللقاحات والعلاجات الحديثة في مجال علم الأورام، وكان له دور أساسي في ازدهار أعمال الشركة في مجالات الرعاية المركزة وعلاجات أمراض القلب الأيضية، وتسريع جهود تطوير العقاقير المبتكرة واعتمادها محلياً، إلى جانب الارتقاء بالبرنامج الوطني للقاحات. وبالإضافة إلى ذلك، أسهم السيد ملاك في تعزيز مكانة إم إس دي كواحدة من أفضل أماكن العمل حينما تولى مسؤولية إدارة المواهب ضمن الشركة في المملكة، بما في ذلك تسريع برنامج التوطين فيها.

وتعليقاً على الموضوع، قال أشرف ملاك، المدير الإداري لشركة إم إس دي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: "يسعدني أن أكون جزءاً من أسرة إم إس دي منذ حوالي العقدين، وأتعهد بمواصلة تقديم كامل الدعم اللازم لزملائي في الفريق لتعزيز ابتكاراتنا العلمية والحفاظ على تميّزنا في مجال الأدوية واللقاحات من أجل إنقاذ حياة الناس وتحسينها. ونؤكد عزمنا على التعاون مع الجهات المعنية في قطاع الرعاية الصحية لضمان حصول المرضى على فرص الوصول للرعاية والأدوية الحديثة بشكل مستمر. وإلى جانب جهودنا المستمرة لتطوير علاجات جديدة، فإنّنا نهدف إلى تلبية الاحتياجات الملحة ضمن مجالات تخصصنا مثل علم الأورام واللقاحات والأمراض المعدية واضطرابات داء السكري، من خلال التعاون الوثيق مع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وشركائنا في القطاع".

وأردف ملاك: "أودّ اغتنام الفرصة لتوجيه الشكر للسيد مازن التاروتي لقاء الإسهامات التي قدّمها على مدى أكثر من 21 عاماً لوضع إم إس دي على قائمة أفضل خمس شركات دوائية في المنطقة. وأتمنى له باسمي وباسم فريق العمل في الشركة النجاح في المرحلة المقبلة من حياته الشخصية والمهنية على حد سواء".

انضمّ أشرف ملاك إلى شركة إم إس دي في الإمارات العربية المتحدة عام 2002، حيث تولى العديد من المهام ضمن أقسام المبيعات والتسويق ودخول السوق وإدارة وحدة الأعمال والتنمية التجارية والعمليات والإدارة العامة. ويحمل أشرف شهادة البكالوريوس في علوم الصيدلة من جامعة الأردن، وهو حائز على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في دبي، إلى جانب تخرجه من برنامج القيادة التنفيذية الخاص بمدرسة هارفرد للأعمال.

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