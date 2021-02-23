الإمارات والسعودية بصدارة المستوردين من ولاية فيكتوريا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ولاية فيكتوريا، سلة الغذاء الأسترالية وأحد أكبر موردي الأغذية في العالم، عن تصدر الإمارات والسعودية لائحة المستوردين لصادراتها من المواد الغذائية والألياف في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في عامي 2019 و2020.

وشكلت الدولتان الركيزة الأساسية للطلب على مستوى المنطقة، إذ استوردتا 45% من صادرات الولاية من الأغذية والألياف، كما شهدت حركة التصدير إلى تركيا واليمن وقطر والأردن نمواً متميزاً أيضاً. ويتزامن الإعلان عن هذه الأرقام مع تنظيم دبي فعاليات معرض «جلفود»، معرض المنتجات الغذائية السنوي الأضخم في العالم.

وقال قاسم يونس، مدير عام مكتب حكومة ولاية فيكتوريا التجاري لمنطقة الأشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وروسيا ودول الكومنولث: يعكس النمو الكبير في صادرات ولاية فيكتوريا إلى الشرق الأوسط أهمية هذه المنطقة الاستراتيجية بالنسبة لنا، وحرصنا الدائم على تعزيز علاقاتنا معها، كما يشير إلى الاهتمام الكبير بمنتجات الولاية، التي تحظى بشهرة عالمية بصفتها جهةً منتجة للأغذية الآمنة وعالية الجودة.

وسجلت ولاية فيكتوريا أعلى قيمة صادرات سنوية من الأغذية والألياف بلغت 14.5 مليار دولار أسترالي في 2019-2020، إذ بلغت قيمة صادرات الولاية إلى الإمارات في قطاع الزراعة والحراجة والصيد 294 مليون دولار أسترالي، ما يُشكّل نسبة 65% من مجموع صادراتها إلى الإمارات، واحتلت صادرات اللحوم (باستثناء لحم البقر) المركز الأول بين صادرات هذا القطاع بقيمة 185 مليون دولار أسترالي.

ورغم قيود السفر الحالية وتعطّل حركة انتقال البضائع بين أستراليا والمنطقة بسبب «كوفيد-19»، تُشكل منتجات الولاية نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات الزراعية والغذائية الأسترالية إلى الشرق الأوسط، إذ بلغت قيمة صادرات الولاية من الأغذية والألياف إلى المنطقة 956 مليون دولار في 2019-2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز