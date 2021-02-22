الكويت تغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية

المصدر: وكالات

‏أعلنت الكويت اليوم "الأحد" إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية بدءاً من يوم "الأربعاء" وحتى 30 مارس المقبل، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة، والسماح بعودة المواطنين،وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية. و رفضت الحكومة خلال اجتماعها اليوم مقترحات فرض حظر للتجول في البلاد سواء كلي أو جزئي. وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.

وعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي "اليوم" برئاسة الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح رئيـس مجلس الوزراء.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم، «ناقش مجلس الوزراء عدد من خيارات الحظر الجزئي والكلي في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحية، وبناء عليه لن يتخذ قرار الحظر في الوقت الراهن على أن يتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر.. وسيتم الاعلان عن بعض القرارات فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء».

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