مبادرة بيرل تُعيّن مديرة تنفيذية جديدة

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت «مبادرة بيرل»، المنظمة الخليجية غير الربحية، لتعزيز ثقافة المساءلة والشفافية المؤسسية، اليوم، تعيين رانية سعداوي مديرةً تنفيذيةً جديدةً لها، وستتولى رانيا من منصبها هذا، قيادة تنفيذ رؤية 2025 لمبادرة بيرل، والتأكيد على استمرار المنظمة بتنفيذ برامجها بفعالية، لسد الفجوات، ومواجهة التحديات في منظومة الحوكمة المؤسسية عبر دول الخليج.

وتتمتع رانية سعداوي بخبرة واسعة في ريادة الأعمال الاجتماعية، والاستثمار المؤثر، والتنمية الدولية، مع التركيز بصورة خاصة على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشغلت السعداوي مؤخراً، منصب رئيس المنح العالمية في إكسبو لايف، إكسبو دبي، حيث أسست قسم إدارة المنح، وأدارت فريقاً أشرف على محفظة الاستثمار في 140 مؤسسة اجتماعية، من 75 دولة عبر 14 قطاعاً.

بالإضافة إلى ذلك، عملت السعداوي وقدمت الاستشارات لعدد من منظمات القطاع الاجتماعي، بما في ذلك «أشوكا العالم العربي»، ومركز غيرهارت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتعليم من أجل التوظيف، حيث قادت عمليات توسعة وتنويع لبرامج توظيف الشباب، وريادة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وعبر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال بدر جعفر مؤسس مبادرة بيرل: على مدى السنوات العشر الماضية، كان لمبادرة بيرل مساهمات محورية في إحداث تغيير جذري في ممارسات حوكمة الشركات عبر منطقة الخليج.

وكما ينعكس في إنجازاتنا، حدّثنا استراتيجيتنا، مُجدّدين تعهّدنا بمواصلة التوعية بأهمية ممارسات حوكمة الشركات المتينة، وجدواها في المنطقة.

ويأتي تعيين رانية سعداوي، ليس فقط لخبرتها الواسعة وقدرتها على المضي في تحقيق تعهدنا المتجدد، بل لتأكيد التزام مجلس الإدارة بتخطيط التعاقب، باعتباره ركيزة أساسية لحوكمة الشركات.

وبفضل الجهود التي بذلتها مبادرة بيرل، استجابةً لتبعات الجائحة، تمكنت المنظمة من تكييف برامجها، وتقديم 75 ندوة عبر الإنترنت، وورشة عمل، بالتعاون مع خبراء إقليميين ودوليين، شارك فيها مئات المشاركين من جميع أنحاء منطقة الخليج، ومجتمع حيوي من الطلاب من جميع أنحاء المنطقة.

وأضافت رانية سعداوي: أتطلع لقيادة مبادرة بيرل في تنفيذ رؤية 2025 الاستراتيجية الطموحة لمبادرة بيرل، التي تستند إلى الإنجازات التي حققتها المنظمة على مدى العقد الماضي، وتقدم خطة عملية، ستنتهجها المنظمة في توسيع برامجها وتطويعها بصورة تضمن لها تقديم محتوى مناسب ومعاصر وعالي التأثير، يلبي احتياجات شركائنا وأصحاب المصلحة، لنستمر بذلك في المساهمة في تأسيس اقتصاد حيوي مزدهر في منطقة الخليج، يتبنى الحوكمة والمساءلة والشفافية، ويعتبرها ركائز أساسية لتحقيق النمو المستدام.

وتشمل البرامج الحالية التي تنفذها مبادرة بيرل، أفضل ممارسات مكافحة الفساد، والتنوع في قيادة الأعمال، والحوكمة في الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والحوكمة في الشركات العائلية، وتعهد الأعمال، والحوكمة في العمل الخيري.

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