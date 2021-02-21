البنك المركزي السوداني يوحد سعر الصرف

أصدر بنك السودان المركزي مجموعة من الضوابط الموجهه للمصارف وشركات الصرافة لتنفيذ الرؤية الإصلاحية للدولة وفق وكالة الأنباء السودانية " سونا" وذلك عتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، بتوحيد سعر الصرف بما يساهم فى تحقيق الآتي:

1) توحيد واستقرار سعر الصرف.

2) تحويل الموارد من السوق الموازي الي السوق الرسمي.

3) استقطاب تحويلات السودانيين العامليين بالخارج عبر القنوات الرسمية.

4) استقطاب تدفقات الإستثمار الأجنبي.

5) تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة بما يضمن إستقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات.

6) تحفيز المنتجين و المصدرين والقطاع الخاص بإعطائهم سعر الصرف المجزئ.

7) الحد من تهريب السلع والعملات.

8) سد الثغرات لمنع إستفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر فى السوق الموازي.

9) المساعده فى العمل علي إعفاء ديون السودان الخارجية بالإستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.

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