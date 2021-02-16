بالفيديو.. هياكل مخروطية تكسو الجناح الإسباني في إكسبو دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

نشر جناح إسبانيا في إكسبو 2020 دبي عبر حسابه الرسمي على تويتر مقطع فيديو حديثاً بتقنية "تايم لابس" يظهر تسارع عملية تركيب هياكل مخروطية ملونة والتي تشكل أسقف الجناح.

ويمتدّ الجناح الإسباني على مساحات متعددة الاستخدامات، تتيح للزوار فرصة الاستكشاف والجلوس والمطالعة والتجمّع وحتى الاسترخاء وستتوزع المساحات على هيئة فضاءات صغيرة تظللها هياكل مخروطية وتوفر هذه الفضاءات خدمات المطاعم والمتاجر بما يسمح للزوار بقضاء أمتع الأوقات والاستمتاع بالمرافق المميزة.

وتم تصميم منطقة العرض لتكون في الطابق السفلي، للاستفادة القصوى من العزل الحراري والصوتي الذي يوفره المبنى تحت مستوى سطح الأرض، ويهدف كل ذلك إلى جمع الزوار تحت سقف واحد لخوض تجربة مدهشة تتسم بالتعاون والديناميكية، يستمتعون عبرها بالعديد من المشاريع الإبداعية والعلمية والتقنية والتثقيفية والفنية والفلسفية وسط أجواء إسبانية مميزة ستمثل نموذجاً للأصالة ومصدراً غنياً للإلهام والابتكار في الوقت ذاته.

وسيسهم الجناح الإسباني في رفع الوعي بأهمية تعزيز الكفاءة وتوفير الطاقة وإدارة الموارد فهو يتعدى كونه مجرد مبنى عالي الكفاءة، حيث سيجري استخدام مواد مستدامة في بنائه وعرضها أمام الزوار والمستخدمين الآخرين، وتشتمل تلك المواد القابلة لإعادة الاستخدام على الخشب والحديد والنسيج فيما سيتيح شكل الجناح المخروطي زيادة تدفق الهواء بما يضمن اعتدال الجو في أنحاء الجناح.

ويقع جناح إسبانيا ضمن منطقة الاستدامة في إكسبو 2020 دبي.

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