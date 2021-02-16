475 مليون درهم لتوسعة كايرو فيستيفال سيتي

المصدر: (القاهرة - رويترز)

أعلن تيموثي إرنست الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم مول، في مؤتمر صحافي بالقاهرة، أمس، أن شركته تستثمر ملياري جنيه (475 مليون درهم)، في توسعة مشروع «كايرو فيستيفال سيتي مول»، شمال شرق القاهرة.

وأضاف أن التوسعة تشمل إنشاء مبنى جديد باسم «فيستيفال أفينو»، على أن يتم افتتاحه في الربع الأول من 2023. ويضم المشروع عشرات المتاجر من أكبر العلامات التجارية العالمية، إلى جانب مطاعم. كانت الفطيم مصر التابعة للفطيم الإماراتية، بدأت العمل في مشروع كايرو فستيفال سيتي، الواقع شمال شرق القاهرة عام 2008.

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