أسعار الدولار في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في 11 بنكا في بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه الخميس الماضي.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول، والإسكندرية، وقناة السويس عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي البركة، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

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