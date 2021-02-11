37 مليار جنيه زيادة في الأجور والمعاشات في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

ارتفع حجم الإنفاق الحكومي على الأجور والمعاشات في مصر بنحو 37 مليار جنيه، حسبما كشفت وزارة المالية المصرية، التي أوضحت أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين في أول 5 أشهر من موازنة العام المالي الجاري وصل إلى 134.9 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة أن قيمة نمو الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بلغت 10 مليارات جنيه زيادة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، التي لفتت إلى أن مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات ارتفع هو الآخر بنحو 27 مليار جنيه لتصل لـ38.4 مليار جنيه.

وأكدت وزارة المالية المصرية في التقرير المالي الشهري عن شهر ديسمبر 2020، أن الإنفاق على دعم السلع التموينية زاد بنحو 200 مليون جنيه، بينما ارتفع الإنفاق على دعم الصادرات بنحو 1.4 مليار جنيه لتحقق 2.4 مليار جنيه.

وتابعت: "ارتفع الإنفاق على دعم التأمين الصحي والأدوية بـ 800 مليون جنيه"، بينما تراجعت معدلات التضخم السنوي 5.4 في المئة خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بـ5.7 في المئة خلال الشهر السابق.

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