كانون الشرق الأوسط تطلق هدف «القدرة على قيادة المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

جددت شركة «كانون» للطباعة وحلول التصوير، التزامها تجاه منطقة الشرق الأوسط وذلك خلال اجتماعها السنوي التحضيري مع الموظفين، والذي عقد عبر الإنترنت أخيراً حيث أعلنت فيه عن هدفها وهو «القدرة على قيادة المستقبل».

وشكلت الفعالية منصة استعرضت الشركة من خلالها تحديات وفرص العام الماضي، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية العام الحالي 2021، كما ركزت الشركة على الإنجازات التي حققتها في العام الماضي على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها الشركة، إضافة إلى مستقبل الشركة وخططها في المنطقة، فضلاً عن استعراض دور ومساهمة مختلف فرق العمل في تحقيق إنجازات الشركة.

وقال أنوراغ أغروال، مدير عام «كانون الشرق الأوسط»: تمكنا خلال العام الماضي من تجاوز العديد من التحديات غير المتوقعة بفضل تصميمنا على تقديم أفضل الحلول التكنولوجية والتي يمكنها دعم عملائنا في ظل ما يسمى «الواقع الجديد» وطرق العمل اليوم.

وأتاح لنا الاجتماع التحضيري لهذا العام استعراض خططنا الرامية للحفاظ على ريادتنا للسوق من خلال عروضنا الحالية والجديدة، كما منح الاجتماع فريق الإدارة الفرصة لاستعراض الإنجازات التي حققناها.

وسلطت «كانون» الضوء خلال الاجتماع على كيفية إطلاقها 53 منتجاً رئيسياً وتحولياً في فئتي الأعمال والمستهلكين في جميع أنحاء الشرق الأوسط على الرغم من انتشار وباء كورونا والظروف التي أحاطت بهذه الجائحة، بالإضافة إلى خططها التوسعية وإعلانها عن شراكات استراتيجية في الإمارات العربية المتحدة، الكويت، العراق، والأردن.

وتؤمن «كانون» بأن حلول مساحات العمل المتكاملة للشركات التي تتطلع إلى بناء منظومة قوية وفعالة للعمل عن بعد هو مفتاح النجاح لمنتجاتها. وكجزء من هذا الاعتقاد، تمكنت الشركة من إضافة الكثير إلى عروضها في فئة الأعمال من خلال إطلاق منتجات مخصصة للشركات الصغيرة، المتوسطة، وكبيرة الحجم هذا العام.

كما طرحت الشركة ابتكارات جديدة في فئة المستهلكين، حيث تشهد نمواً كبيراً في وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء المحتوى الإبداعي مثل مدونات الفيديو التي بدورها تزيد من الطلب على مجموعة منتجاتها الموجهة للمستهلك.

ولدعم تقنية سرد القصص بشكل فعال، أطلقت «كانون» مجموعة من الكاميرات وحلول الطباعة المنزلية التي تلبي احتياجات مستخدمي الإنترنت والتعليم المنزلي للأطفال، من طابعات وأحبار وأوراق طباعة الصور.

ومع تبنيها شعار «عالم جديد.. آفاق جديدة» مقرونة بعقلية أعمال رصينة، تتوقع «كانون الشرق الأوسط» نتائج قوية خلال العام الجاري، من خلال ضمان مستقبل مستدام في المنطقة برؤى وحلول مبتكرة تساعد على تحقيق آفاق جديدة في عالم جديد.

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