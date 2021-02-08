«إنترتك» تُطلق خدمات اختبار مقاومة الحرائق والاعتماد لمواد البناء بالسعودية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «إنترتك» لحلول ضمان الجودة لمختلف القطاعات حول العالم، إطلاق خدمة جديدة بالسعودية لاختبارات مقاومة الحرائق والاعتماد لمنتجات البناء والتشييد، وذلك بهدف دعم الطلب المتزايد على اختبارات مقاومة الحرائق من العملاء في المنطقة.

وتجدر الإشارة أن «إنترتك» هي أول شركة لخدمات الاعتماد التي تقدم خدمات اختبارات مقاومة الحرائق والاعتماد الشاملة لمواد البناء في السعودية.

وتوفر الخدمة الجديدة اختبارات واعتماد منتجات البناء مثل أبواب وحيطان الحرائق والحواجز والأسقف المصقولة.

ويعمل المختبر الذي يقدم هذه الخدمات من مدينة الخُبر، وهو معتمد بشهادة «آيزو 17025» وموافق عليه من قِبل المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، إذ يقوم المختبر أيضاً باختبار أداء الحرائق للعناصر الحاملة للأوزان وفتحات الإنارة السقفية ومكونات الأسقف.

وستسمح المنشأة التي تضم فرن تجميع، باختبار واعتماد المنتجات العمودية والأفقية على حد سواء مثل الأبواب والأسقف.

وأدى النمو المستمر في قطاع الإنشاءات السعودي، إلى تزايد الطلب بقدر كبير في السنوات الأخيرة على اختبارات مقاومة الحرائق لمواد البناء. وهناك حالياً في القطاع 14,300 مشروع بناء قيد التنفيذ قيمتها تتجاوز 7 تريليونات دولار.

وستعود الخدمة الجديدة بالفائدة على الشركات المتمركزة في المملكة ولا سيما أنها ستنفي الحاجة لشحن العينات إلى خارج البلاد من أجل اختبارها، كما كان يحصل في السابق، إذ ستتمكن الشركات من اختبار منتجات البناء في المملكة بمدينة الخُبر.

وهذا سيسمح أيضاً للشركات بالتأكيد أن منتجات ومواد البناء التي تستخدمها تفي بالمتطلبات التنظيمية كافة للحماية من الحرائق وفقاً لقانون البناء السعودي رقم 201 (المتطلبات العامة) والقانون رقم 801 (قانون الحرائق السعودي).

وتقوم المنشأة كذلك بإجراء اختبارات الامتثال لقوانين أخرى مثل القوانين المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي وقانون البناء الدولي وقانون الحرائق الدولي.

وتساعد قدرات «إنترتك» للاعتماد بمقاومة الحرائق العملاء على الإيفاء بالمعايير العالمية مثل معايير «آيزو» و«EN» و«BS» و«ASTM» و«UL» و«NFPA».

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