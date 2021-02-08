الاتحاد العربي للمعارض يجدد اختيار محمود الجراح أميناً عاماً لدورة 2021-2025

المصدر: الشارقة - البيان

جدد مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل ضمن نطاق مجلس الوحـــدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية اختيار محمود يوسف الجراح أميناً عاماً للاتحاد لدورة ثانية 2021-2025.

وجاء القرار بعد إجماع الأعضاء كافة في الاجتماع الدوري الأول لعام 2021 والذي انعقد مؤخراً برئاسة سيف المدفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وعضوية 16 بلداً عربياً.

وأشاد رئيس وأعضاء الاتحاد بجهود محمود الجراح طوال مدة توليه الأمانة العامة، مثمنين ما قدمه من مبادرات وأفكار استشرافية بهدف إيجاد الحلول للتحديات كافة التي عصفت بصناعة المعارض وأوقفتها في معظم البلاد العربية جراء انتشار جائحة كوفيد - 19.

وأعرب محمود الجراح، عن سعادته بتجديد ثقة الاتحاد به لدورة ثانية في حفظ أمانته، مجدداً العهد بمواصلة العمل وإكمال ما تحقق من إنجازات للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات، فضلاً عن السعي الدائم نحو تحقيق رسالة وأهداف الاتحاد المتمثلة بتعزيز التعاون بين الدول العربية الأعضاء لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المشترك من خلال النهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات في الدول العربية كافة، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، وتعميق دورها في تسويق المنتج العربي إلى الأسواق العالمية.

والاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية هو أحد الاتحادات النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويشارك في الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد في نطاق جامعة الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية، ويهدف إلى المساهمة في تنمية التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الأقطار العربية.

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