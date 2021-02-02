«كامكو إنفست» تدير إصدارات للسندات والصكوك في 2020 بقيمة تتجاوز 2.6 مليار دولار

المصدر: الكويت - البيان

أدارت كامكو إنفست، الشركة المالية الإقليمية غير المصرفية 6 إصدارات في أسواق الدين بقيمة إجمالية فاقت 2.6 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020، مسجلة بذلك عاماً قياسياً آخر. وتضم هذه الإصدارات 4 إصدارات محلية وإصدارين إقليميين بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي بأسعار ثابتة ومتغيرة. ونجحت كامكو إنفست في إدارة إصدارات تزيد قيمتها على 9.7 مليارات دولار أمريكي من الديون التقليدية والإسلامية لعملائها منذ أن بدأت العمل في أسواق الدين، مما يجعلها واحدة من أكثر مستشاري الدين نشاطاً في إصدار السندات والصكوك في المنطقة.

وخلال عام 2020، لعبت كامكو إنفست دور مدير رئيسي مشترك لإصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لمجموعة جي إف إتش التي تتخذ من البحرين مقراً لها، وصكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لبنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، وصكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لبنك الكويت الدولي، وسندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لبنك برقان، وسندات بقيمة 150 مليون دينار كويتي لبنك الكويت الوطني وصكوك بقيمة 150 مليون دينار كويتي لبنك وربة.

واستمرت حيوية سوق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2020 حيث تجاوز إجمالي الإصدارات فيه إصدارات العام الماضي، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي بسبب إغلاق الأعمال والقيود الحكومية بسبب جائحة كورونا. وجاءت الزيادة في الإصدارات مدفوعة بشكل أساسي باحتياجات إعادة التمويل من قبل الشركات وكذلك متطلبات الميزانية من قبل الحكومات. وقد شهدت السندات والصكوك المصدرة من الشركات في المنطقة ارتفاعاً طفيفاً خلال العام. وكان الطلب على هذه الأدوات مرتفعاً من قبل مستثمري الدخل الثابت على مستوى العالم.

وقال عبدالله الشارخ، رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية: كان العام 2020 مثيراً للاهتمام لأسواق المال. وعلى الرغم من الظروف غير المتوقعة، كان أداء سوق الدين الإقليمي استثنائياً، مما يؤكد اهتمام الشركات بالحلول التمويلية فضلاً عن اهتمام المستثمرين المحليين والإقليميين بهذه الإصدارات. لقد تمكنا من هيكلة وإتمام إصدارات للعديد من الشركات المصدرة في الأسواق الكويتية والإقليمية مع تطبيق نهجنا شديد الاستجابة والذي يركز على العملاء.

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