«بي.بي» تبيع حصة 20% في امتياز غاز بعُمان

المصدر: لندن - رويترز

اتفقت شركة النفط العملاقة «بي.بي» على بيع حصة 20 % في المنطقة 61 في سلطنة عمان إلى شركة الطاقة المملوكة للحكومة بي.تي.تي للتنقيب والإنتاج التايلاندية مقابل 2.6 مليار دولار. وقالت الشركة المدرجة في بورصة لندن إنها ستواصل تشغيل المنطقة، التي تحوي أحد أكبر مشاريع تطوير الغاز المحكم في الشرق الأوسط، بحصة 40 %.

والصفقة خطوة أخرى صوب هدف بي.بي لبيع أصول بقيمة 25 مليار دولار بحلول 2025 بهدف خفض الدين والاستعداد لتحولها صوب الموارد المتجددة.

وقال برنارد لوني الرئيس التنفيذي لبي.بي «نحن ملتزمون بأنشطة بي.بي في عمان، ويسمح لنا هذا الاتفاق بالبقاء في قلب هذا المشروع العالمي المستوى بينما نحرز تقدماً مهماً في برنامجنا للتخارج من الاستثمارات على مستوى العالم».

وقالت بي.تي.تي.إي.بي إن الشراء يتلاءم مع استراتيجيتها للتركيز على المناطق وفيرة الإنتاج في الشرق الأوسط والدخول في شراكة مع شركات نفط وغاز كبيرة. وقالت في بيان «سيتلاءم هذا الاستثمار بشكل جيد مع استراتيجيتنا لزيادة محفظة الغاز، بهدف تقليص أثر تقلب أسعار النفط والانخراط في استراتيجية سلسلة القيمة للغاز الطبيعي المسال».

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