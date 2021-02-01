«كيتش» تتوسع بإطلاق عملياتها في الإمارات والسعودية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «كيتش» الممثلة في وليد الحاج، رجل الأعمال المعروف في قطاع المطاعم ومؤسس شركة «كرافيا»؛ بالشراكة مع فهد الحكير، رجل الأعمال السعودي ومؤسس مجموعة «فيدا القابضة» المعنية بدعم المشاريع الناشئة في قطاعات التكنولوجيا والعقارات وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية وحالياً قطاع المطاعم، عن إطلاق عملياتها رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتعد «كيتش» أول شركة في المنطقة تتميز بنموذج أعمال متكامل يجمع بين مفهوم المطبخ السحابي وتشغيل المطاعم، وتدخل اليوم قطاع المطاعم بقوة استناداً إلى رأس مال خاص قدره 15 مليون دولار.

وتستوحي الشركة اسمها من مجالي نشاطها الرئيسيين باللغة الإنجليزية وهما المطبخ (kitchen) والتكنولوجيا (technology)، حيث تتمتع بمحفظة واسعة من المطاعم الافتراضية المعززة بالتقنيات والمرافق التقليدية. وبهذا، تقدم «كيتش» للعلامات التجارية أحدث القنوات اللازمة لدخول الأسواق الجديدة، إضافة إلى تمكينها من تنويع وتوسيع خدماتها والتفاعل مع العملاء بأقل الاستثمارات.

وبهدف دعم قطاع المطاعم الذي يعد ركناً أساسياً من الهوية الثقافية للمدن ومحركاً رئيسياً للاقتصاد، توفر «كيتش» محفظة متميزة من منتجات وخدمات الطهي ومجموعة متنوعة من العلامات الجديدة والمعروفة في المنطقة، إضافة إلى الامتيازات الدولية. وعلاوة على ذلك، سيعمل فريق الشركة على اختبار مفاهيم المطاعم الجديدة ومكونات قوائم الطعام والعلامات الموسمية سعياً لتوفير تجربة متفردة للعملاء.

ومن خلال نموذج أعمالها المتكامل الذي يجمع بين الطعام والتكنولوجيا، تركز الشركة الناشئة على الأسواق الرئيسية مثل السعودية ودولة الإمارات، حيث تخطط لافتتاح أربعة مطابخ للتوصيل في الرياض خلال الربع الأول من عام 2021، إضافة إلى 15 مطبخاً في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام. وتتراوح مساحة مطابخ التوصيل بين 450 و500 متر مربع، وستكون مجهزة بالكامل لاستيعاب نحو 10 مطاعم.

وستعمل «كيتش» على تمكين أصحاب المطاعم من دخول هذا المجال الجديد وتحقيق النجاح فيه بدعمٍ من خبراتها وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وستسعى أيضاً إلى ترسيخ مكانتها كأفضل شركة في العالم لتشغيل الامتيازات التجارية. ويهدف نموذج «كيتش» المتكامل إلى تسخير الكفاءات التشغيلية التي يوفرها نموذج أعمال المطبخ السحابي، إضافة إلى توفير المواقع المتميزة لتأسيس مقّرات الامتيازات وتوسيع نشاطها.

نموذج متكامل

وقال وليد الحاج، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في «كيتش»: «يسعدنا إطلاق (كيتش) كأول شركة في المنطقة تطبق نموذج أعمال متكاملاً يجمع بين مفهوم المطبخ السحابي وتشغيل المطاعم في ضوء الإمكانات الواعدة التي توفرها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لهذا المفهوم المبتكر، ونتطلع قدماً للمساهمة في هذا القطاع الذي تقدر قيمته بنحو 3 مليارات دولار.

وانطلاقاً من خبرتي التي تزيد مدتها عن العقدين في قطاع المطاعم أعتقد أنه من الضروري اليوم تطوير وتحويل الخدمات والمنتجات لمواكبة متطلبات المستقبل».

وأضاف: «يأتي نموذجنا التشغيلي ومحفظتنا المختارة بعناية من العلامات التجارية ليضيفا بعداً جديداً على تجربة المطاعم ويتيحا للعملاء التمتع بأجود المأكولات في منازلهم بمنتهى الراحة، إضافة إلى توفير منصة تتيح لأصحاب المطاعم استكشاف الأسواق وتوسيع قاعدة عملائهم خارج مواقعهم الفعلية. وسنحرص بالتأكيد على توفير أسواق جاهزة وقابلة للتوسع لجميع العلامات التي تنضم إلى محفظتنا».

فرص استثمارية

من جهته، قال فهد الحكير، المؤسس المشارك في «كيتش»: «يسعدني أن أتعاون مع وليد الحاج لنمضي سوياً في هذا العصر الجديد الحافل بالابتكار والتحول في قطاع المطاعم الذي يشهد جملة متواصلة من التطورات والتغيرات، خاصة خلال هذا العام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار بحثنا المتواصل عن فرص استثمارية جديدة، ونحن على ثقة بأن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ستوفران مستقبلاً مشرقاً وإمكانات نمو واعدة لنموذج المطبخ السحابي الذي تتميز به (كيتش).

وعلاوة على ذلك، نتطلع قدماً لتقديم مفاهيم مبتكرة تواكب التغيرات الحاصلة في خيارات المستهلكين والتنوع السكاني المتزايد في المنطقة، والتي باتت اليوم تؤثر على قطاع المطاعم بأكمله.

وسواء بالنسبة للمستثمرين الجدد الراغبين بافتتاح مشاريعهم الخاصة في مجال المطاعم، أو العلامات المعروفة الراغبة بتوسيع حضورها في قطاع المطاعم، توفر (كيتش) نموذج أعمال مرناً ومتكاملاً يساعدهم جميعاً على تحقيق تطلعاتهم».

وتضم «كيتش» فريقاً محترفاً في قطاع المطاعم وخبراء استراتيجيات العلامات التجارية وخبراء التكنولوجيا بقيادة مدير العمليات يوسف البرقاوي، وسيحرصون جميعاً على مساعدة أصحاب المطاعم المهتمين خطوة تلو الأخرى حتى إطلاق علاماتهم التجارية بنجاح في الأسواق.

ويوفر إطار عمل المطبخ السحابي متعدد القنوات ميزة لا تضاهى للمستثمرين، حيث يتيح لهم اختبار الأسواق قبل تأسيس المطاعم والالتزام بالمشاريع.

وتمثل «كيتش» ثمرة لمساعي وليد الحاج وفهد الحكير لتعزيز الابتكار في مجال المطاعم والارتقاء بمفهوم المطبخ السحابي نحو آفاق جديدة عبر منهجية سحابية أكثر مرونة.

وتهدف الشركة إلى تحقيق التميز التشغيلي وإرساء معايير جديدة في القطاع عبر توفير نموذج متكامل من الجيل الجديد، يركز في المقام الأول على الجودة لا الكمية.

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