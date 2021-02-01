إطلاق المعرض التجاري العربي الأول بالأردن في نوفمبر المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية، إطلاق النسخة الأولى من «المعرض التجاري العربي الأول» في الأردن خلال نوفمبر المقبل، إلى جانب المصادقة على عضويتين جديدتين في مجلس الإدارة لكل من السودان وموريتانيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأول للعام 2021 الذي انعقد بواسطة الاتصال المرئي برئاسة سيف محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وحضره غسان فاكياني نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة فريدون حرتوقة، وخديجة لقيس، ومصطفى المومري، والدكتور محمود المصري، وأنور التريكي، وعبد الله عبد الفتاح، وقام بأمانة الاجتماع محمود يوسف الجراح أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، كما حضر الاجتماع المهندس ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة مجلة «إكسبو جايد».

وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة مجموعة من الخطط والمقترحات، كما تم استعراض النسخة التجريبية لمجلة المعارض والمؤتمرات العربية التي يعتزم الاتحاد إصدارها وتعد أول مجلة متخصصة في المعارض والمؤتمرات على مستوى الوطن العربي تهتم بتغطية كافة المعارض العربية للترويج لها عالمياً، كما شهد الاجتماع إعادة انتخاب محمود يوسف الجراح أميناً عاماً للاتحاد لدورة جديدة.

وأشاد المدفع، بالجهود المبذولة من قبل كافة الدول الأعضاء خلال العام الماضي وما قدموه من مبادرات وأفكار استشرافية بهدف إيجاد الحلول لكافة التحديات التي عصفت بصناعة المعارض وأوقفتها في معظم البلاد العربية جراء انتشار جائحة «كوفيد-19» مثنياً على الالتزام الدائم من قبلهم الأمر الذي يعكس حرص حكومات دولهم على النهوض بهذا القطاع الهام والحيوي، لافتاً إلى أن إطلاق النسخة الأولى من المعرض التجاري للبلاد العربية في الأردن، يعد إضافة نوعية إلى جهود الاتحاد للنهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات في البلدان العربية، كما تؤكد دوره في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرات التصديرية عبر التسويق للمنتج العربي إلى الأسواق العالمية، فضلاً عن الارتقاء بمستوى التبادل التجاري العربي، إلى جانب التعريف بفرص الاستثمار والتجارة والاقتصاد في المنطقة العربية، وفتح أسواق جديدة لمنتجات وصناعات الدول المشاركة.

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