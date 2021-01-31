إعمار تتبرع بـ 90 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت شركة إعمار مصر في اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الماضى التبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ 60 مليون جنيه للقيام بأعمال تجديد وبناء المدارس والمنازل بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية بمدينة سيدي عبد الرحمن، على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للموافقة.

كما قرر مجلس الإدارة المشاركة فى مبادرة رئيس جمهورية مصر العربية لاستيراد لقاح كوفيد 19 من خلال تبرع لصندوق تحيا مصر بقيمة 30 مليون جنيه، على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للموافقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز