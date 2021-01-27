تمويل أخضر من «إتش إس بي سي» لـ«لامبريل»

المصدر: (دبي - البيان)

قام بنك إتش إس بي سي بإصدار أول تسهيلات تمويل تجارية خضراء من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال جمع مبلغ وقدره 48 مليون دولار لمجموعة «لامبريل» ومقرها الإمارات لدعمها في تنفيذ أعمالها الإنشائية لبناء محطة Seagreen Offshore لتوليد الطاقة من الرياح قبالة ساحل اسكتلندا. وكان البنك هو المنظم الوحيد لهذه التسهيلات المبتكرة، والتي تعتبر أيضاً أول ضمان مالي أخضر يتم طرحه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وفي يونيو 2020، أصبحت مجموعة «لامبريل» مقاولاً من الباطن في توليد الطاقة من الرياح في بحر الشمال، بالقرب من ساحل أنجوس في اسكتلندا. ويتضمن المشروع بناء وتركيب 114 مولداً لتوربينات الرياح. وتم تكليف مجموعة «لامبريل» بتصنيع 30 من أصل 114 هيكلاً وقاعدة ارتكاز للمولدات.

ويعتبر «إتش اس بي سي» رائداً في مجال التمويل المستدام على المستوى العالمي، حيث تغطي خدماته المصرفية الشركات والمؤسسات الكبرى وقطاع الخدمات المصرفية للأفراد. وقامت فروع البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بالعديد من عمليات التمويل المستدام الكبيرة في المنطقة، حيث تم العام الماضي تقدير جهود البنك في هذا المجال من خلال فوزه بجائزة البنك الرائد في الشرق الأوسط في مجال التمويل المستدام.

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