شراكة استراتيجية بين «زوودمول» وبوابة هايبرباي للدفع الإلكتروني

المصدر: دبي – البيان

أعلن تطبيق زوودمول، منصة التجارة الإلكترونية سريعة النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عن شراكة استراتيجية جديدة في الأردن مع هايبرباي، بوابة الدفع الإلكتروني الرائدة.

وتهدف هذه الشراكة، إلى توفير تجربة دفع إلكتروني آمنة ومناسبة للعملاء، عند المباشرة في الدفع في صفحة الدفع النهائي على تطبيق زوودمول.

وأكدت الدراسات الحديثة، أن قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقبلٌ على مستويات متميزة من النمو المتواصل، خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع الإقبال المتزايد بين المستهلكين على خيارات الدفع الإلكترونية، وإدراك التجار لضرورة تعزيز حضورهم الإلكتروني خلال جائحة فيروس «كورونا». ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة في المنصات التجارية الإلكترونية إلى 28.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022، والذي يشكل 3.5 أضعاف حجم التجارة الحالي، وتقريباً 7 % من إجمالي مبيعات التجزئة.

وقال محمد اليوسف مدير تطبيق زوودمول في الأردن: «شهد سوق التجارة الإلكترونية ارتفاعاً لم يشهد له مثيلاً خلال فترة الجائحة. ويشكل حجم التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت الحالي، حوالي 8.3 مليارات دولار، أي 1.9 % من إجمالي مبيعات التجزئة. لذا، قامت زوودمول مؤخراً، بعقد شراكة مع هايبرباي، لتوسعة قاعدة عملائنا، وتحسين تجربة تسوقهم على زوودمول، وهذه الشراكة من شأنها تمكين عملائنا في الأردن، من إجراء المدفوعات أونلاين، باستخدام بطاقة الخصم المباشر، وبطاقة الائتمان، بسلاسة وسهولة وأمان. وبذلك تكون هذه الشراكة الاستراتيجية، بمثابة حجر الأساس الذي سيمكننا من تحقيق نسب شراء محلية أعلى، تتضمّن خطط «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، والتي تقسّم عملية الدفع على مدار ثلاث دفعات، ولفترة تمتد إلى 60 يوماً، دون أن تتخلّلها أي فوائد أو تكاليف إضافية».

وصرّح السيد محمد لطفي مدير تطوير الأعمال في هايبرباي، قائلاً: «نتطلّع قدماً لتحقيق شراكة طويلة الأمد مع زوودمول، ونهدف من خلالها، لمساعدة شركائنا الجدد على تطوير حضورهم في سوق التجارة الإلكترونية الأردني، وإخراج أفضل ما لديهم من إمكانات متاحة، وذلك من خلال تمكينهم من قبول المدفوعات أونلاين بسرعة وأمان».

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