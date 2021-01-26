«بريك بلك الشرق الأوسط 2021» يطلق نسخة رقمية

المصدر: دبي - البيان

ينعقد مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط، الحدث الرائد لقطاع شحن البضائع والمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، بنسخة افتراضية هذا العام، يتم تنظيمها تحت عنوان «الإصدار الرقمي الخاص من بريك بلك الشرق الأوسط»، في الفترة من 9 - 10 فبراير، بدعم من موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، الميناء المضيف للحدث. ومن المقرر عقد الحدث الميداني في 2-3 فبراير.

ويهدف الحدث الذي يقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، بشكل رئيسي إلى توحيد المجتمع البحري، والعمل على إيجاد خارطة طريق، يستطيع القطاع مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة «كوفيد 19»، وستعرض النسخة الرقمية الخاصة عدداً من الموضوعات الهامة التي سيناقشها خبراء الصناعة الذين سيقدمون رؤى حول الحواجز التي تواجهها وتخطيط الأعمال في عام 2021 وما بعدها.

وتم اعتماد نسخة هذا العام من قبل لاعبين رئيسيين، من ضمنهم موانئ إقليمية قيادية مثل وموانئ أبوظبي، إضافة إلى كبرى شركات الشحن مثل البحري للخدمات اللوجستية، وأجيليتي، وكوسكو للشحن، كما يشارك في الحدث كل من شركة ميد للمشاريع، و«بي بي سي تشارترنج»، وأدنوك للإمداد والخدمات، وديوغرو، وبتروفاك، وفلور، ما سيضيف قيمة كبيرة للحدث وفعالياته.

وقال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: قطاع شحن البضائع السائبة وشحن المعدات الضخمة للمشاريع العملاقة، يعد سوقاً معقدة، ويشمل سلعاً متنوعة مثل الصلب ومنتجات الأخشاب، وشحنات الآليات الضخمة وخدمات رفع المعدات الثقيلة كتوربينات الرياح، ومعدات أعمال البناء، وتلعب تلك السلع والخدمات دوراً أساساً في الشرق الأوسط، وتعد دولة الإمارات من الدول الأوفر حظاً في هذا القطاع؛ حيث تحتل موقعاً محورياً كمركز للشحن والترانزيت.

كما ساهمت عدة عوامل مثل جودة البنية التحتية للموانئ، والموقع الاستراتيجي للدولة، في تمكينها من العمل كحلقة وصل بين الشرق والغرب، وتصدر مكانة رائدة في الصناعة البحرية.

وبحسب التقارير الصادرة مؤخراً عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بلغ إجمالي الناتج لقطاع الخدمات اللوجستية ما يقرب من 219 مليار درهم، ومن المتوقع أن يشهد القطاع زيادة في الناتج، على الرغم من التحديات غير المسبوقة لجائحة كورونا العالمية.

وأضاف المزروعي: تعزيزاً للصناعة، تلعب المبادرات الحكومية المستمرة المصحوبة بجهود الفعاليات التجارية العالمية، مثل بريك بلك الشرق الأوسط، دوراً مهماً في توحيد الجهات الفاعلة في القطاع، وتوفير منصة لمناقشة التحديات التي تواجهها، ونحن متفائلون بأن تثبت النسخة الرقمية من مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2021 أنها منصة مثالية لتبادل المعرفة وفرص التواصل، وحاضنة للمواهب الشابة التي ستقود النمو في هذه الصناعة مستقبلاً.

وستشهد النسخة الرقمية الخاصة من الحدث جلسات تفاعلية في يوم التعليم بدعم من شركاء التعليم الإقليميين من الجامعات التعليمية الرائدة محلياً وإقليمياً، حيث ستوفر هذه الجلسات للطلاب إمكان التواصل مع قادة الصناعة والتعرف على القطاع وفرصه المتاحة.

وقال الأستاذ الدكتور إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: يعد بريك بلك الشرق الأوسط فرصة مثالية لتوفير المعلومات للخبراء المتمرسين والمهنيين الطموحين حول أحدث الاتجاهات والتحديات التي تواجه الصناعة، من هنا تأتي أهمية اجتماع الطلاب مع الخبراء في منصة واحدة.

وسيكون حضور النسخة الرقمية الخاصة من مؤتمر ومعرض بريك بلك مجاناً للجميع، كما سيتم الإعلان قريباً عن الجدول الزمني المفصل للحدث.

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