تعاون بين صندوق النقد العربي و«جي بي مورغان» لإطلاق خدمات التسوية بالدولار عبر منصة «بُنى»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن صندوق النقد العربي اليوم، توقيع اتفاقية تعاون مع بنك «جي بي مورغان» الأمريكي العالمي، يتولى بموجبها بنك «جي بي مورغان» توفير تسوية المدفوعات بالدولار الأمريكي من خلال منصة «بُنى» للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق.

ويمثل تضمين الدولار الأمريكي كعملة تسوية في منصة «بُنى» للمدفوعات العربية في لائحة عُملات التسوية المدرجة في هذه المنصة، بالتعاون مع بنك «جي بي مورغان»، إنجازاً إضافياً في مسيرة «بُنى» أن تكون منصة المدفوعات المختارة في مختلف أسواق المنطقة العربية. وسيعزز هذا التعاون مع «جي بي مورغان» القيمة المقدمة من قبل منصة «بُنى» وما توفره من خدمات متطورة لمقاصة وتسوية المدفوعات، بما يسهم في دعم فرص تنمية التجارة والاستثمارات العربية البينية والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.

ومن شأن هذا التعاون بين صندوق النقد العربي وبنك «جي بي مورغان» أن يوفر قيمة مضافة لكافة البنوك المؤهلة العاملة في الدول العربية وخارجها للمشاركة في منصة «بُنى» للمدفوعات العربية، لما توفره المنصة لهذه البنوك من إمكانية إجراء التحويلات بالدولار الأمريكي بصورة آمنة وموثوقة وبكفاءة عالية. يجسد ذلك رؤية منصة «بُنى» للمدفوعات العربية، كنظام مدفوعات متكامل ومتخصص في توفير خدمات التسوية عبر الحدود، لتمكين ومساعدة المؤسسات المالية والمصرفية من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في الوقت الفعلي، بما يتوافق مع المعايير والمبادئ ومتطلبات الامتثال الدولية ذات الصلة.

وأعرب صندوق النقد العربي في هذه المناسبة عن ثقته بما سيوفره بنك «جي بي مورغان» من خدمات ستسهم في تعزيز إطار ونطاق عمل منصة «بُنى» للمدفوعات العربية ودعم قصة نجاحها. تجدر الإشارة إلى أنه سبق الإعلان عن توفير تسوية المدفوعات بعملات الدرهم الإماراتي والريال السعودي والجنيه المصري من خلال منصة «بُنى» للمدفوعات العربية.

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