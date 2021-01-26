«تاكيدا» تحوز لقب أفضل بيئة عمل في الشرق الأوسط للعام الثاني

المصدر: دبي - البيان

حازت «تاكيدا» لقب أفضل بيئة عمل خلال عام 2021 في منطقة الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي، والذي تمنحه مؤسسة توب إمبلويرز الدولية المختصة بتحديد أفضل أماكن العمل حول العالم. كما نجحت تاكيدا للسنة الرابعة على التوالي في إحراز لقب أفضل بيئة عمل على مستوى العالم.

وإلى جانب هذا التكريم في دولة الإمارات والسعودية في منطقة الشرق الأوسط، نالت «تاكيدا» عدداً من الشهادات التقديرية في كل من آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية بالإضافة إلى الهند وأوكرانيا وكازاخستان والجزائر، على جوائز تقديرية مهمة. وحصلت 38 من الشركات المحلية التابعة لـ«تاكيدا» على شهادات اعتماد من مختلف أنحاء العالم هذا العام.

وقال ماهنيدر ناياق، رئيس شركة «تاكيدا» لمنطقة الهند ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «يشكل فريق العمل حجر الزاوية في استراتيجية النمو طويلة الأمد التي تنتهجها تاكيدا، ومن خلال منح العملاء ومختلف شرائح المجتمع تجربة استثنائية، نحن ملتزمون بالحفاظ على التنوع والشمولية في بيئة عملنا النابضة بالحياة، حيث نوفر فرصاً للجميع».

ويقدم برنامج مؤسسة توب إمبلويرز شهادات الاعتماد للشركات بناءً على نتائج استبيان أفضل ممارسات الموارد البشرية فيها. ويغطي هذا الاستبيان ستة مجالات للموارد البشرية تتكون من 20 موضوعاً يتمحور حول الأفراد مثل التطور الوظيفي، وثقافة العمل، والتنوع والشمولية، والتعلم، والاستدامة، والقيم، والرفاهية، وبيئة العمل. وتأسست مؤسسة توب إمبلويرز قبل 30 عاماً، ومنحت شهادات الاعتماد لأكثر من 1600 من نخبة الشركات على امتداد القارات الخمس.

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