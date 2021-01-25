«أمازون» السعودية تطلق برنامج عضوية «أمازون برايم»

المصدر: الرياض - البيان

أعلنت «أمازون» عن إطلاق برنامج «أمازون برايم» في السعودية، والذي يضم أكثر من 150 مليون مشترك عالمياً. وسيقدم برنامج "أمازون برايم" للعملاء مجموعة من المزايا والعروض الحصرية للتسوق والترفيه التي تشمل خدمة التوصيل المجاني والسريع خلال يوم واحد للمدن الرئيسية في المملكة، والتوصيل خلال يومين لباقي مناطق المملكة، بالإضافة إلى خدمة التوصيل الدولي المجاني من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات.

إضافة إلى ذلك، تشمل مزايا البرنامج محتوى ترفيهياً مثل خدمة "برايم فيديو"، والتي تقدم مجموعة واسعة من الأفلام والمسلسلات المترجمة والمدبلجة إلى اللغة العربية، وكذلك مجموعة واسعة من ألعاب الفيديو. وبإمكان أعضاء «أمازون برايم» الاستفادة من المزايا الحصرية المقدمة لهم مثل التسوق المبكر لأهم عروض التسوق الموسمية من «أمازون» بما في ذلك "يوم برايم"، والذي يقدم خصومات استثنائية على أهم المنتجات والعلامات التجارية العالمية.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يسرنا إطلاق برنامج "أمازون برايم" في المملكة العربية السعودية والذي يعتبر برنامجاً استثنائياً بكل ما يقدمه من خدمات ومزايا لا مثيل لها من حيث التسوق والمحتوى الترفيهي.

وأضاف مشحور: بإمكان العملاء في المملكة الاستمتاع الآن بجميع المزايا من خلال برنامج "امازون برايم" والاستفادة من خدمات التوصيل المجاني والسريع والتي تضم التوصيل المجاني خلال يوم واحد للمدن الرئيسية في المملكة و خدمة التوصيل المجاني لأكثر من 7 ملايين منتج من الولايات المتحدة والإمارات.

وبالإضافة إلى تجربة التسوق الاستثنائية، يقدم برنامج "أمازون برايم" مزايا لا تضاهى لمشتركي أمازون برايم من حيث المحتوى الترفيهي ومجموعة الأفلام والمسلسلات الشهيرة المترجمة والمدبلجة إلى اللغة العربية مع خدمة "برايم فيديو".

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