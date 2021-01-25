«ديلويت» تُطلق دورات افتراضية حول تأثير جائحة كورونا على إعداد التقارير المالية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت ديلويت الشرق الأوسط مؤخراً دورات افتراضية للمديرين الماليين حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS). ورغم أن ديلويت أعلنت عن فتح باب الاشتراك في هذه السلسلة لمدة قصيرة لم تتجاوز الثلاثة أيام، إلا أنها استقطبت أكثر من 4,000 مشترك من أكثر من 50 دولة من بينها الولايات المتحدة، الشرق الأوسط، أوروبا، الهند، قبرص والعديد من دول العالم الأخرى.

ويأتي تنظيم هذه السلسلة في إطار استجابة ديلويت الشرق الأوسط للظروف غير المسبوقة التي نتجت عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وأثرت على بعض المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، لا سيما معايير «الأدوات المالية»، «وخفض قيمة الأصول»، «وافتراضات الشركات المستمرة»، بالإضافة إلى تقديرات الإدارة حول ما إذا كانت الشركة قادرة على الاستمرار في أداء عملياتها التشغيلية. وفي مواجهة هذه الظروف، نظمت ديلويت دورات دراسية افتراضية تزوّد المشتركين فيها بإرشادات التطبيق العملية لتمكينهم من تطبيق هذه المعايير الدولية بشكل صحيح.

وفي رسالته الافتتاحية التي دشّن بها انطلاق هذه السلسلة التدريبية العالمية لعام 2020، أشار ماهر خليل، الشريك الاستشاري ورئيس العمليات في ديلويت الشرق الأوسط، إلى فتح باب التسجيل أمام المديرين الماليين ومنسوبي الشركات المحاسبية المهنية، بالإضافة إلى الطلاب، وقال: تمثل هذه السلسلة التدريبية الافتراضية مبادرة تخصصية قائمة على المعرفة نهدف من ورائها إلى وضع معرفتنا وخبرتنا العملية في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في متناول جميع المهنيين المتخصصين في مختلف دول العالم.

وتتضمن هذه السلسلة التدريبية الافتراضية العديد من العروض التقديمية حول المعايير الدولية المعقدة لإعداد التقارير المالية يقدمها عدد من الخبراء المعروفين في العالم ومؤلفي الكتب المختصة حول هذه المعايير. كما تتضمن تحليلات تقنية معمّقة لأحدث معايير إعداد التقارير المالية من بينها المعايير 9، 15، 16 و17 التي يقدمها عدد من المتخصصين في هذه المعايير العاملين في ديلويت الشرق الأوسط والعالم الذين شاركوا خبرتهم العملية في تطبيق هذه المعايير مع المشتركين في الدورة.

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