«جلف ماركتنج جروب» تعزز استثماراتها في السعودية

المصدر: الرياض- البيان

أعلنت «جلف ماركتنج جروب»، إحدى الشركات القابضة المملوكة عائلياً في منطقة الشرق الأوسط، افتتاح مستودع كبير وجديد في العاصمة السعودية الرياض لتلبية احتياجات قاعدة عملائها المتنامية في المملكة العربية السعودية، في خطوة تنسجم مع مساعيها الرامية لتعزيز استثماراتها في المملكة. وسيدعم المستودع الجديد مبدئياً قسم المستلزمات الرياضية المتنامي لديها والذي يسعى اليوم لمواكبة الإقبال المرتفع من المستهلكين السعوديين على شراء الملابس الرياضية عالية الجودة.

وسيخدم المستودع الجديد العلامات التجارية المحلية التابعة لشركة «جلف ماركتنج جروب» ابتداءً من «سن أند ساند سبورتس»، أكبر علامة تجارية لتجارة المستلزمات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما وأن الشركة تعتبر من أكبر الموزعين لعلامات تجارية عالمية في المملكة مثل نايكي وكولومبيا وتمبرلاند وفانس وغيرها. وسيحتضن المستودع أيضاً مركزاً جديداً للخدمة يمكّن الشركة من تسريع وتيرة خدمة التوصيل وتحسين تجربة الخدمة المقدمة إلى عملاء «جلف ماركتنج جروب».

ووفقاً لتقارير القطاع، يستعد قطاع التجزئة في السعودية لتحقيق معدلات نمو لافتة، إذ أشارت دراسة أجرتها مؤخراً شركة «يورومونيتور» إلى قدرة القطاع على الارتقاء بقيمته لتصل إلى 119 مليار دولار بحلول عام 2023. وتمثل عوامل مثل تطوير منشآت التسوق والترفيه وزيادة القوة الشرائية مع التحاق النساء بالكوادر البشرية العاملة في المملكة، مرتكزات قوية داعمة لهذا النمو.

وقال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «جلف ماركتنج جروب»: تحرص جلف ماركتنج جروب على تعزيز شراكاتها في القطاع الرياضي في السعودية. ولا شك أن برنامج (جودة الحياة) الذي تم الإعلان عنه ضمن (رؤية السعودية 2030) ساهم بتجديد التركيز على الرياضة ونشاطات اللياقة البدنية. لذلك، وتماشياً مع تلك الرؤية الطموحة ومع إطلاق مستودعنا الجديد، سنتمكن من تعزيز دعمنا لأنماط الحياة الصحية المفعمة بالرياضة ونشاطات اللياقة البدنية في المملكة من خلال وضع أفضل العروض والمنتجات الرياضية في متناول أفراد مجتمع المملكة وتوصيلها إلى المكان الذي يختارونه.

ويتميز المستودع بموقعه الاستراتيجي في الرياض، وتحديداً في «ذا لوجستكس بارك»، المشروع سريع النمو والمتميز بموقعه الحيوي ويساهم في التنوع الاقتصادي والصناعي المستمر في العاصمة السعودية. وبفضل مساحته البالغة 23 ألف متر مربع، سيساهم هذا المستودع في زيادة الطاقة التخزينية للشركة في الرياض بمقدار 10 أضعاف. كما يتميز بتقنياته المتطورة التي تعزز الإنتاجية، وهو صديق للبيئة ويدفع عجلة الكفاءة عبر تبنيه نموذج العمل المؤتمت.

وأضاف: شهد قطاع التجزئة في السعودية في السنوات الأخيرة تطوراً وتوسعاً كبيرين، ومازال يقدم فرصاً واعدة للنمو والازدهار، لذلك بدأنا توجيه المزيد من التركيز نحو هذا القطاع الواعد. ولا شك أن الاستمرار بتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني بدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسياسات الحكومية الحكيمة، يساهم في استمرار تطور القطاع. ولايزال أمامنا آفاق واعدة لتحقيق المزيد من الإنجازات.

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