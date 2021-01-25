"هلب آي جي" تعيّن مديراً من القيادات الشابة في السعودية

المصدر: دبي - البيان

عينت "هلب آي جي"، ذراع الأمن السيبراني التابعة لـ"اتصالات ديجيتال"، فهد السحيمي مديراً لها في السعودية لقيادة خطة الشركة للتوسع في السعودية، وقيادة الفريق للإبداع والتميز في عالم الأمن السيبراني.

وسيكون السحيمي، الذي يتّخذ من الرياض مقراً له، مسؤولاً عن تنمية الأعمال والتوسّع في مشاريع الأمن السيبراني للمشاركة في تحقيق أهداف رؤية 2030 ولخدمة العملاء في أرجاء المملكة في وقت تبحث فيه المنظمات الحكومية والخاصة عن تسريع طموحاتها بالتحول الرقمي، ويعزى ذلك جزئياً إلى تفشي جائحة كوفيد-19 في العالم وإلى أنّ تنويع الاقتصاد من خلال زيادة التركيز على الابتكار هو من النقاط الأساسية في رؤية 2030 للسعودية.

وقال ستيفان بيرنر، الرئيس التنفيذي في "هلب آي جي": "متحمسون جداً لقيادة فهد جهود التوسّع في السعودية من أجل تلبية الطلب المتزايد بشدّة على خدمات الأمن المُدارة ومشاريع الأمن السيبراني في الموقع (on-premises) ومشاريع البنية التحتية السحابية الآمنة من "هلب آي جي".

ومن الواضح أن المؤسسات والجهات الحكومية في جميع أنحاء المملكة حريصة ومستعدّة لتبني التحول الرقمي، وبصفتنا إحدى أقوى شركات الأمن السيبراني في المنطقة، فإننا نتطلع قدماً إلى دعم خطواتهم الجريئة من خلال حلولنا وخدماتنا الخاصة بأمن المعلومات التي تضمن نموهم بشكل آمن."

وقال فهد السحيمي: "أتطلع قدماً إلى توسيع نطاق قدراتنا الشاملة والمتطورة من أجل تمكين أمن المعلومات للبنية التحتية للمؤسسات في المملكة مع الحرص على تقديم عملية تحول آمنة تساعد على تعزيز الاقتصاد الرقمي.

وتشكّل المملكة الاقتصاد الأكبر في منطقة الخليج، وبالتالي، يبرز طلب ضخم في السوق على خدماتنا وحلولنا مع توجه المنظمات بسرعة نحو اعتماد التكنولوجيات الرقمية التي سرّع من وتيرتها الانتقال إلى السحابة والبيئات متعددة السحابات خلال كوفيد-19 وأيضاً بسبب خطة التحول الوطنية السعودية التي تعطي الأولوية للإبداع من أجل تنويع الاقتصاد لتخفيف الاعتماد على النفط وتطوير قطاع الخدمات العامة، بما في ذلك البنية التحتية والصحة والتعليم والسياحة.

وتضم "هلب آي جي"، وهي جزء من شركة "اتصالات ديجيتال"، أكبر فريق من خبراء الأمن السيبراني وأمن المعلومات في المنطقة مع أكثر من 160 شخصاً، مما يجعلنا في أفضل موقع لتلبية احتياجات السوق وخدمة العملاء".

وتضم "هلب آي جي" أكبر فريق للخدمات الأمنية المدارة في الشرق الأوسط، وتعتزم الشركة افتتاح مركز عمليات متطوراً للأمن السيبراني في السعودية في النصف الأول من عام 2021 لتلبية الحاجة المتنامية في المملكة إلى تعزيز الحماية من التهديدات السيبرانية.

ووفقاً لمسح أجرته شركة "آي دي سي" عن الرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات، فإنّ 60% من الرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات في المملكة يرون أن إدارة الأمن السيبراني تشكّل التحدي التكنولوجي الأكبر لهم.

ويعتبر 85% منهم أنّ الاستثمار في الأمن السيبراني وتكنولوجيا الخصوصية مسألة ضرورية لمبادرات التحول الرقمي التي ينتهجونها.

ويتوقع التقرير أيضاً أن تكشف تداعيات الجائحة على الأرجح عن ثغرات أمنية جديدة سيستغلها المجرمون السيبرانيون.

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