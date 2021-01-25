مدير خزينة مصرف سوريا المركزي يكشف حقيقة طرح عملة جديدة فئة 10 آلاف

المصدر: البيان الإلكتروني

قال إياد بلال، مدير الخزينة في مصرف سوريا المركزي، إن المصرف طرح الورقة النقدية الجديدة من فئة خمسة آلاف ليرة بناء على الدراسات والأبحاث التي أجراها والتي أفضت لحاجة السوق إلى هذه الفئة.

وحول ما يشاع من احتمال طرح ورقة نقدية جديدة من فئة عشرة آلاف ليرة سورية قال مدير الخزينة في مصرف سورية المركزي إنه ما من شيء حالياً بخصوص هذا الأمر، مؤكدا أن الخمسة آلاف كافية لسد الحاجة وعليه ما من شيء في هذا الخصوص.

وفيما يتعلق بحجم الكتلة المطبوعة من الورقة النقدية الجديدة قال بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام سورية إن المركزي طبع كمية كافية منها تلبي حاجة السوق حسب التقديرات التي خرج بها المركزي من دراساته وابحاثه عن السوق.

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