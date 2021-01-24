سلطنة عُمان تُوطن عدداً من المهن

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، توطين عدد من المهن في بعض القطاعات، لتصبح لمواطني السلطنة بشكل حصري.

وقالت وزارة العمل العُمانية في حسابها الرسمي على "تويتر"، إنه سيتم "توطين عدد من المهن في منشآت القطاع الخاص، بعدم تجديد تراخيص مزاولة العمل للعاملين حاليا بعد انتهائها".

وأوضحت أن ممارسة هذه المهن "ستقتصر على العُمانيين فقط" على أن تدخل حيز التنفيذ بعد نحو 6 أشهر.

ومن المهن التي أعلن عن توطينها مهنة سياقة المركبات حيث تقتصر مزاولة مهنة سياقة المركبات - أي كان نوعها - على العمانيين فقط.

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