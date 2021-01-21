«سايتكور» تستثمر 1.2 مليار دولار في المنطقة

المصدر: سان فرانسيسكو - البيان

أعلنت شركة «سايتكور» العالمية المتخصصة في برمجيات إدارة تجارب العملاء الرقمية، أنها حصلت على الدعم اللازم لتنفيذ خطة نمو واسعة النطاق من المقرّر أن تشهد استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار. يأتي هذا الاستثمار، الذي يُعدّ الأكبر على الإطلاق في مجال التقنيات التسويقية، بعد أقلّ من خمسة أشهر من انضمام ستيف تزيكاكيس إلى الشركة وتوليه منصب الرئيس التنفيذي.

وباتت الشركة مهيّأة للنمو والتوسع، بعد أن حققت عائدات فصلية قياسية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي. وتُظهر بيانات «ماكنزي» أن أزمة الجائحة التي تواصلت على مدار العام الماضي أدّت إلى تسريع إقبال المستهلكين والمؤسسات على الحلول الرقمية وتبنيها، بوتيرة تعادل وتيرة الإقبال الذي كان مرتقبًا حدوثه خلال مدة لا تقلّ عن خمس سنوات.

وقال ستيف تزيكاكيس الرئيس التنفيذي للشركة، إن استثماراً بهذا الحجم يُعتبر غير مسبوق في قطاع التقنيات التسويقية، مشيراً إلى أن المؤسسات والمستهلكين يبحثون عن طرق أكثر سلاسة للتواصل والتنسيق والتعاون خلال الفترات الحرجة. وأضاف: من شأن استثمارات «سايتكور» تعزيز الابتكار في المنتجات لإتاحة تجارب رقمية أعمق وأكثر جاذبية على امتداد مسيرة العلاقة مع العملاء.

من جانبه، قال توماس تشيريان، رئيس التقنيات البنكية لقطاع التجزئة لدى بنك المشرق، إن البنك تمكن بدعم من «سايتكور»، من تطوير بوابة لتجربة العملاء الرقمية (mashreq.com) وتسريع إطلاقها العام الماضي لخدمة عملائه، في الوقت الذي كانت الجائحة تعمل على إرباك القطاع المصرفي التقليدي.

وأضاف: كانت قدرتنا على تزويد عملائنا في الشرق الأوسط بتجربة مصرفية رقمية سلسة وسهلة الاستخدام على قمة أولوياتنا، لذا وجدنا في منصة «إكسبيرينس» من «سايتكور» الخيار الأفضل من نواحي السرعة والمرونة. بين إطلاق منصتنا الجديدة كلياً في أقل من خمسة أشهر وإعلان «سايتكور» المهم هذا، ثمّة الكثير لنأمله في عملنا المستقبلي وتكاملنا مع الشركة لمواصلة تقديم تجارب مصرفية رقمية فائقة.

ويأتي شروع «سايتكور» في تنفيذ خطتها الاستثمارية الكبيرة متزامنًا مع احتفالها هذا العام بمرور 20 عاماً على تأسيسها. وتعمل الشركة التي تأسست في عام 2001 مع أكثر من ثلث الشركات المندرجة على قائمة «فورتشن 100» لأفضل الشركات في العالم، وما يقرب من نصف الشركات الواردة في قائمتي «إس آند بي غلوبال 100» العالمية، و«غلوبال تايتنز» من «داو جونز» لكبرى الشركات العالمية. كما تدعم الشركة ثلاثًا من أفضل 10 شركات تجزئة في العالم، و16 من أكبر 18 علامة تجارية في القطاع المالي العالمي، ونصف مجموعات الرعاية الصحية الكبرى، وستٍّ من أكبر 10 شركات لصناعة السيارات.

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