السعودية ترفع استثماراتها في السندات الأمريكية إلى 137.6 مليار دولار

المصدر: الرياض - د ب أ

ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي إلى 137.6 مليار دولار (516 مليار ريال) بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 134.2 مليار دولار (503.3 مليارات ريال) بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع 2.5% بما يعادل نحو 3.4% مليارات دولار، متقدمة المرتبة الـ14 عالمياً بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 105.6 مليارات دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 77% من الإجمالي، فيما نحو 32 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 23% من الإجمالي.

وعلى أساس سنوي، انخفض رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 23.4% (42.1 مليار دولار) بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2019 البالغ 179.7 مليار دولار.

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