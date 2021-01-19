"هيرميس" تتصدر شركات الوساطة المالية في أسواق دبي ومصر والكويت

المصدر: دبي – البيان

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، وهي المؤسسة المالية والاستثمارية العاملة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن نجاحها في تصدر ترتيب شركات الوساطة في الأوراق المالية بالأسواق التي تعمل بها عبر أربعة قارات حول العالم، حيث حصدت المركز الأول على صعيد أسواق دبي ومصر والكويت وكينيا لعام 2020.

كما احتلت المركز الثاني من حيث قيمة التداولات بسوقي أبوظبي ونيجيريا، والمركز الثالث في السوق العُماني، علمًا بأن الشركة تنفرد بتغطية 12 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علاوة على 75 سوقًا مبتدئًا.

وفي هذا السياق، أعرب أحمد والي رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه الشديد بقدرة الشركة على مواصلة صدارة نشاط الوساطة في الأوراق المالية وتحقيق الريادة من حيث حجم عمليات التنفيذات بالأسواق التي نعمل بها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا أن هذه الإنجازات تأتي على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي سببتها أزمة انتشار فيروس (كوفيد – 19) ومن بينها تراجع الرغبة الاستثمارية بجميع الأسواق حول العالم. وأشاد والي بتفاني فريق قطاع الوساطة في الأوراق المالية بالمجموعة المالية هيرميس باعتباره القوة الدافعة الرئيسية وراء كل هذا النجاح، حيث أثبت قدرته على توظيف المكانة الرائدة التي تحظى بها الشركة في اقتناص الفرص المطروحة وسط الظروف السوقية الراهنة، بما يمهد الطريق أمام الشركة لمواصلة تنمية خدماتها بالأسواق الأكثر جذبًا على مستوى المنطقة.

وقد نجحت المجموعة المالية هيرميس في الحفاظ على صدارتها بالمركز الأول في ترتيب شركات الوساطة في الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بحصة سوقية بلغت 36.40% خلال عام 2020، وكذلك المركز الأول بسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي بحصص سوقية بلغت 32.53% و58.33% على التوالي.

كما شهد العام احتلال قطاع الوساطة في الأوراق المالية المرتبة الأولى في بورصة الكويت للعام الثالث على التوالي، في ضوء ارتفاع أنشطة التداول ببورصة الكويت قبل وفي أعقاب ترقيتها من قبل مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "أم.أس.سي.أي" خلال نوفمبر الماضي، لتنضم بذلك إلى مصاف الأسواق الناشئة، مما أثمر عن استحواذ القطاع على حصة كبيرة من عمليات التنفيذات على مستوى أسواق المنطقة بقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليار دولار خلال هذه الفترة.

وبالإضافة إلى ذلك، حصدت المجموعة المالية هيرميس المركز الثاني في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بحصة سوقية بلغت 27.57%، واحتلت أيضًا المركز الثاني بين شركات الوساطة الأجنبية في السوق السعودية، بحصة سوقية بلغت 2.22%. وعلاوة على ذلك، تم تصنيف الشركة ضمن أفضل شركات الوساطة في السوق العُماني، حيث حصدت المركز الثالث بحصة سوقية 24.5%.

وعلى صعيد مستقبل أداء الأسواق الناشئة والمبتدئة، أعرب علي خالبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس، عن تفاؤله بالعام الجديد ولا سيما مع بدء عودة تدفقات الاستثمارات الأجنبية بنهاية العام السابق، وهو الاتجاه المتوقع أن تشهده أيضًا فئات الأصول، مشيرًا إلى أن الخطوات السديدة والإنجازات التي أحرزتها الشركة خلال العام السابق، ساهمت في تعزيز مكانتها وتمهيد الطريق أمامها لاقتناص المزيد من فرص النمو خلال الفترة القادمة.

وأكد خالبي على أن الشركة تمضي قدمًا نحو ترسيخ مكانتها الرائدة بتلك الأسواق، بالتوازي مع تنمية تواجدها بأسواق جنوب الصحراء الأفريقية وأسواق جنوب شرق آسيا، من خلال إطلاق المزيد من المنتجات الابتكارية، والتوسع بباقة الخدمات المقدمة، وكذلك إقامة المزيد من الشراكات الاستراتيجية بهدف ضمان اختيارها كشركة الوساطة المفضلة من قبل مختلف فئات وشرائح المستثمرين.

وعقب ثلاثة سنوات فقط من التوسع بأعمالها في السوق الكيني، نجحت المجموعة المالية هيرميس في التحوّل إلى أفضل لاعب في نشاط الوساطة بالأوراق المالية ببورصة نيروبي والتفوق الملحوظ على جميع المنافسين بحصة سوقية بلغت 52%.

كما تمكنت من البناء على سجل إنجازاتها بالسوق النيجيري لتحتل المركز الثاني في ترتيب شركات الوساطة في الأوراق المالية من حيث قيمة التداولات الأوراق المالية بحصة سوقية بلغت 19.2%.

وقد أحرزت الشركة العديد من الإنجازات على مستوى أسواق جنوب الصحراء الأفريقية من حيث إجمالي عمليات التنفيذات، والتي بلغت قيمتها 717.4 مليون دولار في السوق الكيني، و483.9 مليون دولار في السوق النيجيري، و33.6 مليون دولار في سوق غانا، و20.3 مليون دولار في سوق تنزانيا، وغيرها من الإنجازات الأخرى.

وعلى صعيد السوق الباكستاني، نجحت الشركة في إتمام عمليات تنفيذات بقيمة 1.06 مليار دولار خلال عام 2020، بفضل ارتفاع حجم نشاط التداول بنهاية العام. وقد أثمر هذا الإنجاز عن ترسيخ التواجد المباشر للشركة في باكستان بالتزامن مع تعزيز مكانتها الرائدة بأسواق الأسهم المحلية.

ومن ناحية أخرى، تمكنت الشركة من تنمية حصتها من التدفقات الاستثمارية الأجنبية المرتفعة بسوق فيتنام خلال عام 2020، في ضوء نجاح جهود الشركة الحثيثة في التوسع بأعمالها وخدماتها في السوق الفيتنامي الذي يعد واحدًا من أكثر أسواق القارة الآسيوية جذبًا وأداءً، علمًا بأن المجموعة المالية هيرميس تمثل شركة الوساطة الأجنبية الوحيدة ذات التواجد المباشر بالسوق الفيتنامي.

وقد أحرزت الشركة العديد من الإنجازات الأخرى على صعيد قدراتها التنفيذية الفائقة في مختف الأسواق المالية على مستوى المنطقة، حيث بلغت قيمة عمليات التنفيذات التي قامت بها الشركة في سوق بنجلاديش 299.3 مليون دولار، و24.8 مليون دولار في سوق الفلبين، وهو ما يؤكد مضي الشركة قدمًا في تحقيق أهداف خطتها التوسعية المعلنة، والتي تتضمن أبرز محاورها على تنمية تواجدها في الأسواق الأسيوية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز