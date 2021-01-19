دول الخليج تقود إصدارات الصكوك في 2021

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز «إس آند بي» أن تشهد حركة إصدار الصكوك زخماً لافتاً في 2021، بقيادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وأصدرت «إس آند بي» تقريراً توقعت فيه أن تتراوح القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك على مستوى العالم خلال العام الجاري بين 150 و155 مليار دولار، بفعل انتعاش متوقع في سوق الصكوك في دول الخليج إلى جانب دول إسلامية أخرى.

وبذلك، تتعافى سوق الصكوك العالمية في 2021 من التراجع الذي عانت منه في 2020، حيث لم تتجاوز قيمة إصداراتها الإجمالية خلاله 139.8 مليار دولار. وكانت غالبية الحكومات في الدول الإسلامية قد طرحت سندات عادية وليست صكوكاً إسلامية في 2020، وذلك بسبب سهولة هيكلة السندات التقليدية وقدرتها على استقطاب قاعدة أوسع نطاقاً من المستثمرين. (دبي - سيد صالح)

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