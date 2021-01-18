السعودية تسعى لاستقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة

المصدر: الرياض - د ب أ

قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، إن الوزارة تسعى لاستقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعات الحيوية والذكاء الاصطناعي والسياحة والترفيه.

ونقل بيان صحفي عنه القول إن ذلك سيساهم في توطين التقنية، وخلق الوظائف، ونقل المعرفة والخبرات، ودعم الابتكار، وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأشار الفالح، خلال حضوره توقيع اتفاقية بين شركة هواوي وشركة «كادن للاستثمار» لافتتاح أكبر متجر رئيسي لهواوي خارج الصين في مدينة الرياض، إلى أن المملكة تمتلك اقتصاداً قوياً وسوقاً حيوية تعتمد على عدة عوامل من أهمها الكفاءات الشابة.

وقال إن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد أحد أكثر القطاعات الاستثمارية نمواً، حيث بلغ عدد مستخدمي خدمة الإنترنت في المملكة اليوم 30 مليون مستخدم، ومن المتوقع أن تصل نسبة مستخدمي الإنترنت إلى 82.6% من إجمالي عدد السكان بحلول 2022، مقارنة بـنسبة 73.2% في 2017.

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