«جي آي بي كابيتال» أفضل بيت للتمويل بالسعودية والبحرين

المصدر: دبي- البيان

أحرزت شركة «جي آي بي كابيتال» - الذراع الاستثمارية لبنك الخليج الدولي – السعودية لإدارة الأصول والمصرفية الاستثمارية - جائزة (أفضل بيت للتمويل) في السعودية والبحرين خلال حفل توزيع جوائز مجلة «إيميا فاينانس» للخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط 2020م، التي أقيمت دورتها الـ 13؛ لتكريم الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية والإسلامية، وأنشطة إدارة الأصول، وخدمات الوساطة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وخلال فترة المراجعة التي استمرت مدة 12 شهراً لاختيار الفائزين بالجوائز، قدمت «جي آي بي كابيتال» استشارات لإصدارات في سوق رأس المال تجاوزت قيمتها 8.7 مليارات دولار أمريكي، وتضمنت الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال أسامة بن محمد شاكر، الرئيس التنفيذي لـ«جي آي بي كابيتال»: هذه الجوائز هي تقدير لاستمرارنا في ريادة أسواق التمويل الرأسمالية ونجاحاتنا التي حققناها، رغم ظروف السوق الصعبة، في مجال تقديم المشورة بشأن بعض أبرز جهات الإصدار السيادية والشركات والمؤسسات المالية في المنطقة خلال العام الماضي. وسنواصل العمل على تطوير سجلنا الحافل لتعزيز مكانتنا كبنك استثماري وشريك مفضل للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي«.

وتقدم شركة(جي آي بي كابيتال) مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية بما في ذلك الخدمات الاستشارية المالية حول الاكتتابات الأولية العامة والطرح الخاص، وعمليات الدمج والاستحواذ والتخلص من الاستثمارات والخصخصة ومنتجات وخدمات أسواق التمويل الرأسمالية واستشارات الديون الاستراتيجية وإدارة الأصول.

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