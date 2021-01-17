83 ألف مقيم غادروا الكويت بشكل نهائي خلال 3 أشهر

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت صحيفة " القبس " الكويتية إن توجهات الدولة بالإحلال وتقليص أعداد العمالة الوافدة بدأت تؤتي ثمارها، بتغييرات جذرية في التركيبة السكانية.

وبحسب الصحيفة فقد كشف تقرير حديث عن سوق العمل في الربع الثالث من 2020 ، عن أن نحو 83574 مقيماً غادروا البلاد نهائياً خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2020 وبذلك انخفضت أعداد المقيمين في سوق العمل إلى 1.5 مليون عامل.

وأكد التقرير أنه في غضون 3 أشهر جرى انهاء عقود 2144 مقيما في الجهات الحكومية المختلفة،حيث لم تعد تشكل العمالة المقيمة في الجهات الحكومية أكثر من 29% من إجمالي المسجلين في القطاع الحكومي، البالغ عددهم 95173 عاملا، منهم 65% في وزارتي التربية و الصحة كمعلمين وطواقم طبية.

سجل التقرير زيادة ملحوظة في اعداد الكويتيين في مختلف قطاعات الأعمال مقدارها 4248 كويتياً ليبلغ العدد الإجمالي بنهاية سبتمبر الماضي 400909 عاملين.

وأكد التقرير أن قطاع العمالة المنزلية شهد انخفاضا في اعداد العاملات المنزليات في غضون 3 أشهر بنحو 7385 عاملة منزلية، بينما دخل 382 رجلا إلى هذا القطاع.

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