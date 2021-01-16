"إتش إس بي سي" يتطلع إلى فرص نمو جديدة في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك "إتش إس بي سي" أن لديه خطط نمو طموحة لأعماله في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا حث يرى البنك أن عودة الانتعاش للناتج المحلي الإجمالي والتجارة الدولية لدول المنطقة سيجعلها واحدةَ من أسرع المناطق نمواً في العالم خلال السنوات العشر المقبلة.

ومع عودة الانتعاش للأسواق التسعة التي يعمل فيها البنك في المنطقة وبدء تعافيها من التبعات السلبية لجائحة كوفيد-19، يتوقع "إتش إس بي سي" أن تتجاوز معدلات النمو الاقتصادي والتجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا المعدل المتوسط ​​العالمي مما سيؤدي إلى إيجاد مجموعة من الفرص الجديدة عبر مختلف شرائح عملاء البنك.

وبالتعليق على ذلك، قال مارتن تريكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إتش إس بي سي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ونائب رئيس مجلس إدارة بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط المحدود: "يوجد لدى (إتش إس بي سي) خطط طموحة لتحقيق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، التي ستكون واحدةً من أسرع المناطق نمواً في العالم خلال السنوات العشر المقبلة.

واضاق قائلاً:" فنحن نقوم بالاستثمار لدعم احتياجات العملاء عبر مختلف قطاعات أعمالنا، بدءاً من الخطط الاستثمارية لعملائنا من الحكومات والشركات الأجنبية والشركات الصغيرة سريعة النمو ضمن قاعدة خدماتنا المصرفية للشركات والمؤسسات، وصولاً إلى تلبية احتياجات إدارة الثروات لملايين العملاء في منطقتنا ضمن قاعدة خدماتنا المصرفية الشخصية."

ويتوقع صندوق النقد الدولي لاقتصادات الأسواق التسعة التي يعمل فيها البنك في المنطقة أن تشهد تزايداً في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34.7٪ بالمجمل بحلول نهاية عام 2025 مع بدء هذه الدول التعافي من الهبوط الحاد في النشاط الاقتصادي الذي حدث بسبب جائحة كوفيد-19. كما يمكن للنمو في أعمال التجارة أن تتبع مسار نمو مشابه.

كما يركز بنك "إتش إس بي سي" بشكل خاص على الاستثمار في مجال التكنولوجيا، لا سيما تطبيق (HSBCnet) الذي قام بإطلاقه لقاعدة عملائه من الشركات والمؤسسات لمساعدتهم في تحويل تدفقات المعاملات بالعملات الأجنبية وتسريع المدفوعات إلى المنصات الرقمية، مع إدخال المزيد من التحسينات على مجموعة الخدمات المتوفرة على منصة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك لعملائه من الأفراد.

ويعمل "إتش إس بي سي" أيضاً على تعزيز قدراته في مجالات التمويل وهيكلة الحلول المبتكرة للمعاملات المؤسساتية لدعم العملاء من الشركات أثناء قيامهم بالاستثمار والتوسع، فضلاً عن طرح خدمات استشارية جديدة لصناديق الثروة السيادية وتعزيز قدراته وإمكاناته الرائدة في السوق في مجال التمويل المستدام والتجارة.

كما يقوم "إتش إس بي سي" بتوسيع نطاق أعماله في مجال الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات بعد حصوله على الترخيص للعمل في سوق أبوظبي العالمي.

وإلى جانب وجوده في مركز دبي المالي العالمي فإن الترخيص للعمل في الموقع الجديد في سوق أبوظبي العالمي يمثل توسعا هاماً للبنك في مجال تقديم الخدمات المصرفية الخاصة في دولة الامارات. ويأتي ذلك ايضاً بعد إطلاق حساب Jade في عام 2020، الذي أسهم بشكل كبير في زيادة العروض التي يقدمها البنك في السوق إلى العملاء من الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية.

وختم مارتن قائلاً: "تتميز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بكونها منطقة ديناميكية ومركزا لريادة الأعمال ومن شأن عودتها إلى تحقيق نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي والتجاري لاقتصاداتها سيوفر مجموعة من فرص النمو الاستراتيجية والمستدامة على المدى الطويل لعملائنا عبر الأسواق التسعة التي نخدمها في المنطقة ونحن على استعداد لدعمهم في العودة إلى بناء أعمالهم بشكل أفضل والتعافي من تبعات جائحة كوفيد-19".

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