مصر للطيران تعلن تخفيضات 20% على رحلاتها إلى قطر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مصر للطيران عن طرح تخفيض 20 % على جميع درجات السفر على رحلاتها من القاهرة إلى الدوحة، ويسري هذا التخفيض عند شراء التذاكر حتى 10 فبراير 2021 والسفر حتى 27 مارس 2021.

كما أعلنت الشركة في بيان لها اليوم، عن ضوابط السفر إلى دولة قطر عبر موقعها الإلكتروني egyptair.com والتي تتطلب ضرورة تحميل تطبيق "احتراز – EHTERAZ" قبل السفر وملأ البيانات المطلوبة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن بدء تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 18 يناير 2021.

وقررت مصر رفع حظر الطيران للطائرات القطرية في الأجواء والمطارات المصرية بداية من الشهر الجاري، وذلك بعد التوقيع على "بيان العلا" الصادر عن القمة الـ 41 لمجلس التعاون الخليجي مؤخرا.

ومن المقرر أن تٌسير مصر للطيران رحلة يومية بين القاهرة والدوحة.

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