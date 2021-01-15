وزير المالية المصري: الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 17 يناير

المصدر: البيان الإلكتروني

قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إنه سيجرى صرف الدفعة الثانية بالمرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة يوم 17 يناير الجاري، مضيفا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى يوسف الحسينى، أن إيراداتنا في نصف العام الحالي بالمقارنة بنصف السنة المالية الماضية بزيادة 16%، موضحا أن الموازنة العامة حققت فائضا أوليا بنحو 14 مليار جنيه، وانخفاض العجز الكلى للموازنة إلى 3.6 %.

وأوضح أن إيراداتنا الضريبية زادت بنسبة 10%، وارتفاع جملة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنحو 12.4%، مشيرا إلى أننا صرفنا 55 مليار جنيه على الاستثمارات القومية، أما نصف السنة الحالي فصرفنا 150 مليار جنيه، حيث نحاول التعويض في القطاعات الاقتصادية الأخرى التي لا تعمل.

وأوضح أن هناك زيادة إنفاق على المرتبات والمعلمين والمعاشات، حيث إنه في نصف السنة المالي الماضي جرى وضع 85 مليار جنيه في صندوق المعاشات، مؤكدا أن أداء الاقتصاد المصري مطمئن، وفق صحيفة "الاهرام".

وأشار إلى أن الإقرارات الضريبية إلكترونية إجبارية ابتداء من يناير، وهي محاولة تدريجية لميكنة كل الإجراءات الضريبية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز